Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре

«Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги на выезде разгромил «Гранаду» со счетом 4:0. Ворота «сливочных» в этом матче защищал бельгиец Тибо Куртуа, а Андрей Лунин провел матч в запасе. Украинец остался на скамье для запасных уже в третьем матче подряд в Ла Лиге.

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на то, что Куртуа вышел в стартовом составе на этот матч.

«Я в восторге от того, как хорошо Тибо Куртуа восстановился и как сильно он хотел сыграть в этом сезоне с «Реалом» в последний отрезок кампании. Это пример преданной работы», – сказал Перес.

Ранее после завершения встречи с «Гранадой» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к Тибо Куртуа.