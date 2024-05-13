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  4. Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Испания
13 мая 2024, 00:33 |
546
1

Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре

Бельгийский «вратарь» провел в старте последний матч против «Гранады»

13 мая 2024, 00:33 |
546
1
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

«Реал» в матче 35-го тура Ла Лиги на выезде разгромил «Гранаду» со счетом 4:0. Ворота «сливочных» в этом матче защищал бельгиец Тибо Куртуа, а Андрей Лунин провел матч в запасе. Украинец остался на скамье для запасных уже в третьем матче подряд в Ла Лиге.

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на то, что Куртуа вышел в стартовом составе на этот матч.

«Я в восторге от того, как хорошо Тибо Куртуа восстановился и как сильно он хотел сыграть в этом сезоне с «Реалом» в последний отрезок кампании. Это пример преданной работы», – сказал Перес.

Ранее после завершения встречи с «Гранадой» главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обратился к Тибо Куртуа.

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Флорентино Перес Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 1
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Выталкиватель парашутистов
Для тех, кто в танке. Игрок, который не выходил на поле, но был в протоколе игры, получает премию за победу команды в размере только 20%. Так что можете посчитать, сколько потерял Лунин за последние три игры. Плюс еще финал ЛЧ, в котором Лунина могут вообще не выпустить на поле. Вот такой он капитализм в действии... 
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