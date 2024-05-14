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  4. Потенциальная замена Лунину? Реал подпишет голкипера Атлетико
Испания
14 мая 2024, 00:44 |
497
0

Потенциальная замена Лунину? Реал подпишет голкипера Атлетико

Молодой голкипер Серхио Местре станет игроком «королевского клуба»

14 мая 2024, 00:44 |
497
0
Потенциальная замена Лунину? Реал подпишет голкипера Атлетико
ФК Атлетико М. Серхио Местре

Мадридский «Реал» летом подпишет 19-летнего вратаря «Атлетико» Серхио Местре, который будет выступать за молодежные команды «сливочных».

Голкипер перейдет в «королевский клуб» на правах свободного агента. Местре попадал в заявку «Атлетико» на этот сезон Ла Лиги, однако так и не провел ни минуты на поле. В Испании считают, что Местре является одним из самых перспективных вратарей страны.

Напомним, что за молодежные команды «Реала» играет украинский вратарь Илья Волошин, который уже в следующем сезоне может быть переведен в основную команду «галактикос».

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Дмитро Олійник Источник: Relevo
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