Потенциальная замена Лунину? Реал подпишет голкипера Атлетико
Молодой голкипер Серхио Местре станет игроком «королевского клуба»
Мадридский «Реал» летом подпишет 19-летнего вратаря «Атлетико» Серхио Местре, который будет выступать за молодежные команды «сливочных».
Голкипер перейдет в «королевский клуб» на правах свободного агента. Местре попадал в заявку «Атлетико» на этот сезон Ла Лиги, однако так и не провел ни минуты на поле. В Испании считают, что Местре является одним из самых перспективных вратарей страны.
Напомним, что за молодежные команды «Реала» играет украинский вратарь Илья Волошин, который уже в следующем сезоне может быть переведен в основную команду «галактикос».
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