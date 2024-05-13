Вратарь из Украины может заменить Лунина в Реале, если Андрей покинет клуб
Илья Волошин уже со следующего сезона может быть переведен в основную команду «галактикос»
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
Сейчас в украинского вратаря действующий контракт с «Реалом» до 2025 года и Андрей пока не определился, подписывать ли новое соглашение с «галактикос». Мадридские СМИ сообщают, что в случае ухода Лунина в летнее трансферное окно его может заменить соотечественник Илья Волошин, который сейчас выступает за молодежные команды «сливочных».
Руководство «Реала» поражено выступлениями Волошина и он вместе с другими молодыми вратарями «Реала» может получить шанс попасть в заявку «галактикос» на следующий сезон и стать дублером Тибо Куртуа.
В феврале 2024 года Волошин подписал с «Реалом» контакт до 2028 года.
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