Вратарь из Украины может заменить Лунина в Реале, если Андрей покинет клуб

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Сейчас в украинского вратаря действующий контракт с «Реалом» до 2025 года и Андрей пока не определился, подписывать ли новое соглашение с «галактикос». Мадридские СМИ сообщают, что в случае ухода Лунина в летнее трансферное окно его может заменить соотечественник Илья Волошин, который сейчас выступает за молодежные команды «сливочных».

Руководство «Реала» поражено выступлениями Волошина и он вместе с другими молодыми вратарями «Реала» может получить шанс попасть в заявку «галактикос» на следующий сезон и стать дублером Тибо Куртуа.

В феврале 2024 года Волошин подписал с «Реалом» контакт до 2028 года.