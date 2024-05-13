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  4. Вратарь из Украины может заменить Лунина в Реале, если Андрей покинет клуб
Испания
13 мая 2024, 11:04 |
2375
0

Вратарь из Украины может заменить Лунина в Реале, если Андрей покинет клуб

Илья Волошин уже со следующего сезона может быть переведен в основную команду «галактикос»

13 мая 2024, 11:04 |
2375
0
Вратарь из Украины может заменить Лунина в Реале, если Андрей покинет клуб
Instagram. Илья Волошин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Сейчас в украинского вратаря действующий контракт с «Реалом» до 2025 года и Андрей пока не определился, подписывать ли новое соглашение с «галактикос». Мадридские СМИ сообщают, что в случае ухода Лунина в летнее трансферное окно его может заменить соотечественник Илья Волошин, который сейчас выступает за молодежные команды «сливочных».

Руководство «Реала» поражено выступлениями Волошина и он вместе с другими молодыми вратарями «Реала» может получить шанс попасть в заявку «галактикос» на следующий сезон и стать дублером Тибо Куртуа.

В феврале 2024 года Волошин подписал с «Реалом» контакт до 2028 года.

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Илья Волошин Реал Мадрид Ла Лига трансферы Ла Лиги Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник
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