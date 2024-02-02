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  4. ФОТО. Волошин подписал контракт с мадридским Реалом до 2026 года
Испания
02 февраля 2024, 15:46 |
2264
3

ФОТО. Волошин подписал контракт с мадридским Реалом до 2026 года

Илья будет защищать ворота молодежных команд королевского клуба

02 февраля 2024, 15:46 |
2264
3
ФОТО. Волошин подписал контракт с мадридским Реалом до 2026 года
Instagram. Илья Волошин

17-летний украинский голкипер Илья Волошин подписал контракт с мадридским «Реалом».

Официально королевский клуб пока что не объявлял о трансфере украинца из «Райо Махадаонда», но футбольное агентство RGFootball, которое представляет интересы Ильи, подтверждает переход.

Сообщается, что соглашение рассчитано до 2026 года.

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, где играл с 2014 года по 2019 год. В сезоне 2023/24 Илья провел 8 сухих матчей из 11 за «Райо». Лишь в одной игре он пропустил 2 гола (против «Хетафе»).

Отметим, что в составе «Реала» выступает еще один украинский кипер Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что его соглашение действительно до завершения сезона 2024/25.

ФОТО. Волошин подписал контракт с мадридским Реалом до 2026 года

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Источник: Металлист 1925 близок к подписанию украинца из греческого клуба
Райо Махадаонда Илья Волошин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги фото
Источник Sport.ua
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turist86
Супер, хороша угода для всіх. Удачі
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+2
Умник
А теперь вдумайтесь.
Мю Реал Ювентус Боруссия уже там играют украинцы.
Мы повторяем путь Хорватии.
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+1
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