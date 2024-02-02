17-летний украинский голкипер Илья Волошин подписал контракт с мадридским «Реалом».

Официально королевский клуб пока что не объявлял о трансфере украинца из «Райо Махадаонда», но футбольное агентство RGFootball, которое представляет интересы Ильи, подтверждает переход.

Сообщается, что соглашение рассчитано до 2026 года.

Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, где играл с 2014 года по 2019 год. В сезоне 2023/24 Илья провел 8 сухих матчей из 11 за «Райо». Лишь в одной игре он пропустил 2 гола (против «Хетафе»).

Отметим, что в составе «Реала» выступает еще один украинский кипер Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что его соглашение действительно до завершения сезона 2024/25.

ФОТО. Волошин подписал контракт с мадридским Реалом до 2026 года