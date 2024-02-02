ФОТО. Волошин подписал контракт с мадридским Реалом до 2026 года
Илья будет защищать ворота молодежных команд королевского клуба
17-летний украинский голкипер Илья Волошин подписал контракт с мадридским «Реалом».
Официально королевский клуб пока что не объявлял о трансфере украинца из «Райо Махадаонда», но футбольное агентство RGFootball, которое представляет интересы Ильи, подтверждает переход.
Сообщается, что соглашение рассчитано до 2026 года.
Волошин является воспитанником ДЮСШ г. Новомосковск, где играл с 2014 года по 2019 год. В сезоне 2023/24 Илья провел 8 сухих матчей из 11 за «Райо». Лишь в одной игре он пропустил 2 гола (против «Хетафе»).
Отметим, что в составе «Реала» выступает еще один украинский кипер Андрей Лунин. Ранее сообщалось, что его соглашение действительно до завершения сезона 2024/25.
ФОТО. Волошин подписал контракт с мадридским Реалом до 2026 года
✍🏼 @realmadrid 🤍#IlliaVoloshyn 💙💛 pic.twitter.com/NklXgSEXeJ— Ricardo García (@RicardoG232) February 2, 2024
Illia Voloshyn 🧤🇺🇦 @realmadrid 2.026 ✍🏼🤍#RGtalents ⚽️ pic.twitter.com/mTW88AZO6D— ℝ𝔾𝔽𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 (@rgfootball_web) February 2, 2024
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