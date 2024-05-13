Владимир КНЫШ: «Считаю, что Полесье готово к еврокубкам»

Тренер житомирского «Полесья» Владимир Кныш рассказал на пресс-конференции о выездном матче против криворожского «Кривбасса» (1:0) в 28-м туре УПЛ.

– Вы знаете, мы все сейчас проходим такой футбольный путь в таких условиях. Надо поблагодарить игроков обеих команд за то, что они все вытерпели. Потому что это действительно очень тяжело. Эмоционально и физически это был очень трудный поединок. «Кривбасс» заслуживает того места, на котором находится: по игре, составу, отношению к делу. Потому очень приятно, что мы здесь выиграли.

– Готово ли «Полесье» к еврокубкам, если туда попадет?

– Считаю, что да. Наш клуб не стоит на месте, он развивается. Есть амбициозные планы усиливаться. Надеюсь, будем достигать все больших высот.

– Будет ли Сергей Шищенко главным тренером команды в следующем сезоне?

– Это больше вопрос к руководству. Всё возможно.

– Видели на трибунах ваших фанатов. Они всегда с вами ездят?

– Да, именно эти фаны всегда с нами.