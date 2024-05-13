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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 23:49 | Обновлено 14 мая 2024, 00:06
91
0

Владимир КНЫШ: «Считаю, что Полесье готово к еврокубкам»

Тренер «Полесья» рассказал о выездном матче против «Кривбасса»

13 мая 2024, 23:49 | Обновлено 14 мая 2024, 00:06
91
0
Владимир КНЫШ: «Считаю, что Полесье готово к еврокубкам»
YouTube. Владимир Кныш

Тренер житомирского «Полесья» Владимир Кныш рассказал на пресс-конференции о выездном матче против криворожского «Кривбасса» (1:0) в 28-м туре УПЛ.

– Вы знаете, мы все сейчас проходим такой футбольный путь в таких условиях. Надо поблагодарить игроков обеих команд за то, что они все вытерпели. Потому что это действительно очень тяжело. Эмоционально и физически это был очень трудный поединок. «Кривбасс» заслуживает того места, на котором находится: по игре, составу, отношению к делу. Потому очень приятно, что мы здесь выиграли.

– Готово ли «Полесье» к еврокубкам, если туда попадет?

– Считаю, что да. Наш клуб не стоит на месте, он развивается. Есть амбициозные планы усиливаться. Надеюсь, будем достигать все больших высот.

– Будет ли Сергей Шищенко главным тренером команды в следующем сезоне?

– Это больше вопрос к руководству. Всё возможно.

– Видели на трибунах ваших фанатов. Они всегда с вами ездят?

– Да, именно эти фаны всегда с нами.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог пресс-конференция Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Кривбасс - Полесье Владимир Кныш
Николай Степанюк Источник: ФК Кривбасс
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