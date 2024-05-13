На финал Лиги Европы назначили румынскую бригаду судей

УЕФА назначила бригаду судей на финал Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером», который состоится 22 мая в Дублине.

Матч обслужит бригада судей во главе с румыном Иштваном Ковачем. Ассистентами будут его соотечественники – Василе Флорин Маринеску и Михай Овидиу Артене. Четвертый арбитр – словак Иван Кружляк.

Арбитр VAR – Пол ван Бёкель из Нидерландов, ассистенты – Каталин Попа (Румыния) и Роб Диперинк (Нидерланды).

Для Ковача это будет второй еврокубковый финал в карьере. В 2022 году он обслуживал решающий поединок Лиги конференций между «Ромой» и «Фейенордом».

Ранее стали известны судьи финала Лиги конференций.