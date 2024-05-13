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  4. На финал Лиги Европы назначили румынскую бригаду судей
Лига Европы
13 мая 2024, 21:58 |
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На финал Лиги Европы назначили румынскую бригаду судей

Главный арбитр – Иштван Ковач

13 мая 2024, 21:58 |
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На финал Лиги Европы назначили румынскую бригаду судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Иштван Ковач

УЕФА назначила бригаду судей на финал Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером», который состоится 22 мая в Дублине.

Матч обслужит бригада судей во главе с румыном Иштваном Ковачем. Ассистентами будут его соотечественники – Василе Флорин Маринеску и Михай Овидиу Артене. Четвертый арбитр – словак Иван Кружляк.

Арбитр VAR – Пол ван Бёкель из Нидерландов, ассистенты – Каталин Попа (Румыния) и Роб Диперинк (Нидерланды).

Для Ковача это будет второй еврокубковый финал в карьере. В 2022 году он обслуживал решающий поединок Лиги конференций между «Ромой» и «Фейенордом».

Ранее стали известны судьи финала Лиги конференций.

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Лига Европы Иштван Ковач УЕФА судейские назначения судьи (арбитры)
Олег Дидух Источник: УЕФА
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