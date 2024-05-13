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Лига конференций
13 мая 2024, 19:59 |
252
0

УЕФА назначил на финал Лиги конференций португальскую бригаду судей

Главный арбитр – Артур Соареш Диаш

13 мая 2024, 19:59 |
252
0
УЕФА назначил на финал Лиги конференций португальскую бригаду судей
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА официально сообщил о том, что назначил на финал Лиги конференций португальскую бригаду судей во главе с Артуром Соарешем Диашем.

Ассистенты – Паулу Соареш и Педру Рибейро. Резервный арбитр – швед Гленн Нюберг.

Арбитр VAR – Тиагу Мартинш. Его ассистенты – немцы Кристиан Дингерт и Марко Фритц.

Напомним, финал Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и греческим «Олимпиакосом» состоится в среду, 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София».

Ранее в СМИ была информация о том, что из-за соображений безопасности матч может быть перенесен в Будапешт на «Пушкаш Арену».

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УЕФА Лига конференций Олимпиакос Пирей Фиорентина судейство судьи (арбитры)
Олег Дидух Источник: УЕФА
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