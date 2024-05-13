УЕФА назначил на финал Лиги конференций португальскую бригаду судей

УЕФА официально сообщил о том, что назначил на финал Лиги конференций португальскую бригаду судей во главе с Артуром Соарешем Диашем.

Ассистенты – Паулу Соареш и Педру Рибейро. Резервный арбитр – швед Гленн Нюберг.

Арбитр VAR – Тиагу Мартинш. Его ассистенты – немцы Кристиан Дингерт и Марко Фритц.

Напомним, финал Лиги конференций между итальянской «Фиорентиной» и греческим «Олимпиакосом» состоится в среду, 29 мая в Афинах на стадионе «Айя-София».

Ранее в СМИ была информация о том, что из-за соображений безопасности матч может быть перенесен в Будапешт на «Пушкаш Арену».