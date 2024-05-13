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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 22:59 | Обновлено 13 мая 2024, 23:01
176
1

В УПЛ поздравили киевское Динамо с 97-летием

13 мая столичный клуб празднует День рождения

13 мая 2024, 22:59 | Обновлено 13 мая 2024, 23:01
176
1
В УПЛ поздравили киевское Динамо с 97-летием
УПЛ

Футбольный клуб Динамо Киев 13 мая отмечает 97-ю годовщину с даты основания.

В УПЛ поздравили столичную команду:

Столичный клуб уже около ста лет является флагманом украинского футбола. Двухкратный обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1975; 1986), обладатель Суперкубка УЕФА (1975), 16-кратный чемпион Украины, 13-кратный обладатель Кубка Украины и 9-кратный победитель Суперкубка Украины.

Постоянный представитель Украины в еврокубках и настоящая фабрика по производству лучших футболистов нашей страны. Успехи национальной и молодежных сборных неразрывно связаны с киевским «Динамо».

В этот день желаем вам вдохновения, успехов, исполнения всех амбиций и больших побед! Пусть футбольная звезда киевского «Динамо» еще много лет остается на вершине украинского футбольного пространства. Коллектив Украинской Премьер-лиги.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев день рождения
Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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DK02
така команда була, і в таке дно скотилась.... сумно насправді.
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