В УПЛ поздравили киевское Динамо с 97-летием

Футбольный клуб Динамо Киев 13 мая отмечает 97-ю годовщину с даты основания.

В УПЛ поздравили столичную команду:

Столичный клуб уже около ста лет является флагманом украинского футбола. Двухкратный обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1975; 1986), обладатель Суперкубка УЕФА (1975), 16-кратный чемпион Украины, 13-кратный обладатель Кубка Украины и 9-кратный победитель Суперкубка Украины.

Постоянный представитель Украины в еврокубках и настоящая фабрика по производству лучших футболистов нашей страны. Успехи национальной и молодежных сборных неразрывно связаны с киевским «Динамо».

В этот день желаем вам вдохновения, успехов, исполнения всех амбиций и больших побед! Пусть футбольная звезда киевского «Динамо» еще много лет остается на вершине украинского футбольного пространства. Коллектив Украинской Премьер-лиги.