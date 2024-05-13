В УПЛ поздравили киевское Динамо с 97-летием
13 мая столичный клуб празднует День рождения
Футбольный клуб Динамо Киев 13 мая отмечает 97-ю годовщину с даты основания.
В УПЛ поздравили столичную команду:
Столичный клуб уже около ста лет является флагманом украинского футбола. Двухкратный обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1975; 1986), обладатель Суперкубка УЕФА (1975), 16-кратный чемпион Украины, 13-кратный обладатель Кубка Украины и 9-кратный победитель Суперкубка Украины.
Постоянный представитель Украины в еврокубках и настоящая фабрика по производству лучших футболистов нашей страны. Успехи национальной и молодежных сборных неразрывно связаны с киевским «Динамо».
В этот день желаем вам вдохновения, успехов, исполнения всех амбиций и больших побед! Пусть футбольная звезда киевского «Динамо» еще много лет остается на вершине украинского футбольного пространства. Коллектив Украинской Премьер-лиги.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «Динамо» – о нынешнем состоянии клуба
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии