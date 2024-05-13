Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского издания AS, Цыганковым активно интересуется мюнхенская «Бавария», которая попытается приобрести украинца в летнее трансферное окно. В свою очередь, портал El Gol Digital отмечает, что «Жирона» открыта к продаже футболиста, ведь рассчитывает заработать на трансфере Виктора солидную сумму, на которую планирует усилить состав.

Виктор Цыганков провел в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах 31 матч, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Ранее отмечалось, что «Бавария» готова заплатить за Александра Зинченко 45 миллионов евро.