Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Виктор Цыганков может перейти в «Баварию»
26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.
По информации испанского издания AS, Цыганковым активно интересуется мюнхенская «Бавария», которая попытается приобрести украинца в летнее трансферное окно. В свою очередь, портал El Gol Digital отмечает, что «Жирона» открыта к продаже футболиста, ведь рассчитывает заработать на трансфере Виктора солидную сумму, на которую планирует усилить состав.
Виктор Цыганков провел в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах 31 матч, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
Ранее отмечалось, что «Бавария» готова заплатить за Александра Зинченко 45 миллионов евро.
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