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Испания
13 мая 2024, 01:01 | Обновлено 13 мая 2024, 01:12
194
0

Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко

Виктор Цыганков может перейти в «Баварию»

13 мая 2024, 01:01 | Обновлено 13 мая 2024, 01:12
194
0
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26-летний хавбек «Жироны» Виктор Цыганков может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

По информации испанского издания AS, Цыганковым активно интересуется мюнхенская «Бавария», которая попытается приобрести украинца в летнее трансферное окно. В свою очередь, портал El Gol Digital отмечает, что «Жирона» открыта к продаже футболиста, ведь рассчитывает заработать на трансфере Виктора солидную сумму, на которую планирует усилить состав.

Виктор Цыганков провел в этом сезоне за «Жирону» во всех турнирах 31 матч, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

Ранее отмечалось, что «Бавария» готова заплатить за Александра Зинченко 45 миллионов евро.

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Виктор Цыганков Жирона Бавария трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Дмитро Олійник Источник: AS
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