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Заря
13.05.2024 18:00 – FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 19:54 | Обновлено 13 мая 2024, 20:41
788
9

Разные таймы. Заря и Верес сыграли вничью

Команды обменялись голами

13 мая 2024, 19:54 | Обновлено 13 мая 2024, 20:41
788
9
Разные таймы. Заря и Верес сыграли вничью

В заключительном поединке 28 тура Украинской Премьер-лиги на стадионе «Левый берег» встретились луганская «Заря» и ровенский «Верес». «Черно-белые» подошли к противостоянию на комфортном расстоянии от опасной зоны, в то время как ровенчане находятся в зоне переходных матчей и ведут борьбу за сохранение прописки в элите украинского футбола. Луганская команда после зимнего перерыва потерпела всего два поражения.

По сравнению с предыдущим матчем тренерский штаб «Зари» сделал три изменения в стартовом составе: вместо Батагова, Жуниньо и Хахлева вышли Кирюханцев, Яцик и Ндур. А вот Олег Шандрук выставил в старте тех же футболистов, которые начинали победный поединок против «Миная».

Команды начали встречу в среднем темпе и пытались обмениваться атаками. Но вскоре луганчане сумели открыть счет. После скидки Ндура Яцик по центру ворвался в штрафную и, оттеснив корпусом оппонента, точно пробил мимо Ющишина.

Ровенчане сразу попытались перевести игру к штрафной «Зари», но луганчане уверенно контролировали ход событий, не позволяя соперникам создавать опасные моменты. Не забывали луганчане и об атаках. Дважды на ударной позиции оказывался Ндур. В первом эпизоде сенегалец с разворота пробил рядом со штангой, а затем он замкнул навес Антюха и немного не попал в цель.Перед перерывом был шанс у лучшего бомбардира «Зари» Герреро, который обводящим ударом не попал в дальний угол.

Гости агрессивно начали вторую половину встречи, но опасные моменты по-прежнему возникали у их ворот. Еще одному удару Герреро немного не хватило точности, как и удару Антюха из угла штрафной. Все тот же Герреро заставил продемонстрировать свою реакцию Ющишина, который затем еще и заблокировал добивание Антюха.

Как часто бывает в таких случаях, мяч вскоре оказался в противоположных воротах. После навеса Дахновского Вантух, который в штрафной вел борьбу с Шасталом, срезал мяч в собственные ворота.

Луганчане заиграли активнее, но и «красно-черные», вдохновленные успехом, не переставали идти в атаку. Соперники действовали на встречных курсах и пытались не задерживать мяч в центре поля. Отличную возможность вырвать для своей команды победу упустил Герреро. Панамец из пределов штрафной бил в ближний угол, и Ющишин продемонстрировал блестящую реакцию.

Ничья позволила «Вересу» до двух очков увеличить дистанцию от зоны вылета. В предпоследнем туре ровенчане будут принимать «Александрию», а «Заря» проведет гостевой матч с ЛНЗ.

Украинская Премьер-лига. 28 тур.

«Заря» – «Верес» – 1:1

Голы: Яцик (10) – Вантух (60, автогол)

Предупреждение: Вантух (55)

«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Бутко, Кирюханцев (Горбач, 68), Башич, Мишнев (Мичин, 68), Яцик (Чурко, 89), Антюх, Герреро, Ндур (Жан Клод, 62)

«Верес»: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клец (Кухарук, 85), Яго Сикейра (Мрвальевич, 81), В.Шарай (Шастал, 46), Дахновский (Янаков, 81), Гайдучик (Морозко, 64)

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Стадион «Левый берег» (Киевская область)

ЗАРЯ – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 9
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New Zealander
Зоря гребаная взяла и слила очко Вересу. А нам, Минаю, ето очко очень и очень некстати. 
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KvlaD
Имея бюджет 16 лямов всего-лишь 9 место, у Лнз в 2 раза меньше и они на 7. У Руха 11 лямов и они в топ-5. Позорище.
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0
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Остап Черешня
Как эта Заря должна была обыграть Шахтёр, если они слились Динаме на 0:5 и даже Верес не в состоянии обыграть?
Ахметов уже пообещал им субсидию за победу над Вересом и всё опять пропало
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-3
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Віктор Коробка
Чекаємо на зміни в Зорі на краще у відношенні керівництва до тренерів та гравців, та чергове відродження команди. 
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-5
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