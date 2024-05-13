Украина. Премьер лига13 мая 2024, 22:19 | Обновлено 13 мая 2024, 22:30
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Заря – Верес – 1:1. Автогол Вантуха. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги
13 мая 2024, 22:19 | Обновлено 13 мая 2024, 22:30
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Сыгран последний поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги.
На стадионе «Левый берег» встретились луганская «Заря» и ровенский «Верес».
Матч завершился вничью со счетом 1:1.
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Украинская Премьер-лига. 28-й тур, 13 мая
Заря Луганск – Верес Ровно – 1:1
Голы: Яцык, 10 – Вантух, 60 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Верес).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (Заря).
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