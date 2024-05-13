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Чемпионат Украины
Заря
13.05.2024 18:00 – FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 22:19 | Обновлено 13 мая 2024, 22:30
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0

Заря – Верес – 1:1. Автогол Вантуха. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

13 мая 2024, 22:19 | Обновлено 13 мая 2024, 22:30
71
0
Заря – Верес – 1:1. Автогол Вантуха. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сыгран последний поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги.

На стадионе «Левый берег» встретились луганская «Заря» и ровенский «Верес».

Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур, 13 мая

Заря Луганск – Верес Ровно – 1:1

Голы: Яцык, 10 – Вантух, 60 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Верес).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Яцык (Заря).
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес видео голов и обзор Александр Яцык автогол Роман Вантух
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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