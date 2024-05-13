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13.05.2024 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 11:21 | Обновлено 13 мая 2024, 12:01
146
0

Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Луганчане после зимі проиграли только два матча

13 мая 2024, 11:21 | Обновлено 13 мая 2024, 12:01
146
0
Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В заключительном поединке 28 тура Украинской Премьер-лиги встретятся луганская «Заря» и ровенский «Верес». Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы. И если луганская команда находится на расстоянии пяти очков от опасной зоны, то ровенчане рискуют играть за сохранение прописки в УПЛ переходные матчи. Да и от прямой зоны вылета «красно-черных» отделяет всего одно очко.

Заря

«Черно-белые» в предыдущих матчах несколько обезопасили свое положение в турнирной таблице. Неделю назад луганчане сыграли вничью с «Полесьем», а затем одержали победу в перенесенном поединке с «Колосом». В обоих встречах голы за «Зарю» забил Герреро, который является лучшим бомбардиром команды в текущем турнире (на счету панамца девять результативных ударов). Таким образом, от зоны переходных матчей команду Юрия Коваля отделяют пять очков, и в случае победы в предстоящем противостоянии луганчане уже могут спокойно доигрывать чемпионат.

В целом, луганчане довольно уверенно выступают после зимнего перерыва. В весенней части чемпионата «черно-белые» проиграли только два поединка – «Динамо» и «Шахтеру». «У нас впереди еще три поединка с серьезными оппонентами – «Вересом», ЛНЗ и «Колосом». Но радует, что «Заря» с каждым матчем добавляет и по набранным очкам в весенней части сезона она входит в первую пятерку. Надеюсь, что мои подопечные и дальше будут прогрессировать», - отметил наставник луганской команды Юрий Коваль.

Верес

Ровенчане находятся в зоне переходных матчей и вряд ли сумеют избежать этих нервных поединков. Главная задача, по-видимому, избежать прямого вылета. В прошлом туре «волки» одержали важную победу, обыграв прямого конкурента в борьбе за сохранение прописки в УПЛ «Минай». Именно наставник «Вереса» Олег Шандрук был признан УПЛ лучшим тренером по итогам 27 тура. Хорошей новостью для «Вереса» является восстановление после повреждения черногорца Марко Мрвальевича, который уже попал в заявку ровенской команды на прошлый поединок. Отметим, что «волки» в гостевых матчах больше одного гола в нынешнем чемпионате не забивали.

В составе ближайшего соперника «Вереса» выступал защитник ровенчан Максим Смиян. «В «Заре» много индивидуально сильных игроков, которые могут сыграть нестандартно. Команда качественно использует свободное пространство. Пока не знаю, какую игру они нам предложат. Но мы точно будем готовы к этому. Команда готовится с позитивным настроением после победы над «Минаем». Но понимаем, что осталось три игры, и нам нужно брать очки в каждой из них», - поделился ожиданиями от предстоящего матча защитник.

Статистика встреч

«Заря» и «Верес» противостояли друг другу 13 раз, в которых наблюдается паритет: команды одержали по 6 побед, 1 поединок завершился вничью. При этом ровенчане в пяти предыдущих встречах не могли обыграть луганчан (четыре победы «Зари» и ничья). В первом круге нынешнего турнира команды в Ровно сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. В составер хозяев поля результативными ударами отметились Вовченко и Близниченко, у «Зари» забивали Нагнойный и Яцик.

Прогноз на противостояние

Луганчане после зимней паузы демонстрируют добротный футбол и захотят окончательно снять вопросы о своем сохранении прописки в элите украинского футбола. Ровенчанам хочется покинуть опасную зону, но в гостевых матчах они действуют явно хуже, нежели на домашней арене. Нашим прогнозом будет победа луганской команды.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Мишнев, Жуниньо, Хахлев – Кирюханцев, Герреро, Антюх.

«Верес»: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клец, В. Шарай, Дахновский, Яго Сикейра, Гайдучик

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13 мая, понедельник

«Заря» – «Верес»
Киевская область. Стадион «Левый берег». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале Униан
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)
ЗАРЯ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН–ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:0
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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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