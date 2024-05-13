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Заря
13.05.2024 18:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 11:59 | Обновлено 13 мая 2024, 13:13
81
0

Заря – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией перенесенного матча 28 тура Украинской Премьер-лиги

13 мая 2024, 11:59 | Обновлено 13 мая 2024, 13:13
81
0
Заря – Верес. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В заключительном поединке 28 тура Украинской Премьер-лиги встретятся луганская «Заря» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег», игра начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы. И если луганская команда находится на расстоянии пяти очков от опасной зоны, то ровенчане рискуют играть за сохранение прописки в УПЛ переходные матчи. Да и от прямой зоны вылета «красно-черных» отделяет всего одно очко. В первом круге нынешнего турнира команды в Ровно сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. В составе хозяев поля результативными ударами отметились Вовченко и Близниченко, у «Зари» забивали Нагнойный и Яцык.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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