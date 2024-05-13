Заря – Верес. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией перенесенного матча 28 тура Украинской Премьер-лиги
В заключительном поединке 28 тура Украинской Премьер-лиги встретятся луганская «Заря» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киевской области на стадионе «Левый берег», игра начнется в 18:00.
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Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы. И если луганская команда находится на расстоянии пяти очков от опасной зоны, то ровенчане рискуют играть за сохранение прописки в УПЛ переходные матчи. Да и от прямой зоны вылета «красно-черных» отделяет всего одно очко. В первом круге нынешнего турнира команды в Ровно сыграли в результативную ничью со счетом 2:2. В составе хозяев поля результативными ударами отметились Вовченко и Близниченко, у «Зари» забивали Нагнойный и Яцык.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.
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