БАРТУЛОВИЧ: «Зоре надо было забивать второй гол и спокойно доигрывать»

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович рассказал о ничьей с «Вересом» (1:1) в матче 27-го тура УПЛ:

– Очень жаль, что не удалось победить сегодня. Было достаточно моментов. Надо было забивать второй гол и спокойно доигрывать матч. В перерыве говорили, что нужно забивать, нужно играть более агрессивно. Начали неплохо, но потом пропустили. Даже после этого должны были выигрывать встречу. В результате – ничья. Подвела реализация.

– Не играл Батагов. В этой связи, оцените игру центральных защитников?

– У Батагова небольшое повреждение. Не хотели рисковать. На мой взгляд, хорошо сыграли и Батагов, и Джордан.

– В этом сезоне «Заря» все свои вопросы решила. Рассчитываете ли вы на арендованных игроков в следующем?

– Впереди две игры. Задача – выигрывать в каждом поединке. Арендованные важны для нас. Увидим, как эти вопросы решатся в следующем сезоне.

– Рассчитываете ли вы на Хахлева в следующем чемпионате? Он почти не играет.

– Почему не играет? Он играл в двух последних поединках. У него контракт с нашей командой.

– На сколько выбыли Батагов и Боль?

– Надеемся, что Арсений Батагов сыграет в двух последних матчах. А вот Антон Боль не выйдет на поле до конца сезона.