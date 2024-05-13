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13 мая 2024, 23:27 | Обновлено 13 мая 2024, 23:36
82
0

БАРТУЛОВИЧ: «Зоре надо было забивать второй гол и спокойно доигрывать»

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович рассказал о ничьей с «Вересом»

13 мая 2024, 23:27 | Обновлено 13 мая 2024, 23:36
82
0
БАРТУЛОВИЧ: «Зоре надо было забивать второй гол и спокойно доигрывать»
ФК Заря. Младен Бартулович

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович рассказал о ничьей с «Вересом» (1:1) в матче 27-го тура УПЛ:

– Очень жаль, что не удалось победить сегодня. Было достаточно моментов. Надо было забивать второй гол и спокойно доигрывать матч. В перерыве говорили, что нужно забивать, нужно играть более агрессивно. Начали неплохо, но потом пропустили. Даже после этого должны были выигрывать встречу. В результате – ничья. Подвела реализация.

– Не играл Батагов. В этой связи, оцените игру центральных защитников?

– У Батагова небольшое повреждение. Не хотели рисковать. На мой взгляд, хорошо сыграли и Батагов, и Джордан.

– В этом сезоне «Заря» все свои вопросы решила. Рассчитываете ли вы на арендованных игроков в следующем?

– Впереди две игры. Задача – выигрывать в каждом поединке. Арендованные важны для нас. Увидим, как эти вопросы решатся в следующем сезоне.

– Рассчитываете ли вы на Хахлева в следующем чемпионате? Он почти не играет.

– Почему не играет? Он играл в двух последних поединках. У него контракт с нашей командой.

– На сколько выбыли Батагов и Боль?

– Надеемся, что Арсений Батагов сыграет в двух последних матчах. А вот Антон Боль не выйдет на поле до конца сезона.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Заря - Верес Младен Бартулович Алексей Хахлев Арсений Батагов Антон Боль
Николай Степанюк Источник: ФК Заря Луганск
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