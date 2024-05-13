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  4. Защитник Динамо: «Полностью переиграли Шахтер. Пенальти был спорный»
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 16:20 |
629
9

Защитник Динамо: «Полностью переиграли Шахтер. Пенальти был спорный»

Вивчаренко не согласен с пенальти за игру рукой

13 мая 2024, 16:20 |
629
9
Защитник Динамо: «Полностью переиграли Шахтер. Пенальти был спорный»
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко оценил поражение в матче УПЛ с «Шахтером» со счетом 0:1. Соперник забил с пенальти, который был назначен после того, как мяч попал в руку футболисту.

«Мы должны были выигрывать, победа нам была важнее. Если брать второй тайм, то мы с такой игрой... полностью переиграли их, нужно было побеждать, но фарт был не на нашей стороне».

«И пенальти был очень спорный. Сперва мяч попал грудь, а потом в руку. И расстояние минимальное было, я считаю, что это ошибка арбитра была», — сказал Вивчаренко.

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Константин Вивчаренко Динамо Киев Шахтер Донецк
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 9
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FunnyCat_____
Поехавший думает что за кубок Украины дают 16 трофеев сразу 
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+2
FunnyCat_____
Полностью не полностью 
Но пенальти от балды назначен 
А без него - шахтёр ничего не создал 
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+1
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OtsoCity
Шлюха кацапська під нікнеймом fany, ти за незалежну Україну, чи ти совкодрочер та ватан?
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0
RomeoBoss
Навіть вдача на стороні "Шахтаря"!
Хоча м'яч просто влучив в руку Тимчіка!
Чому все на користь помаранчевих!
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0
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Gargantua
это уже плагиат на Шахтер.
проиграть а потом рассказывать про "полностью переиграли".
Владение мяча 68% это не полностью переиграли, это владели мячом.
Счет все равно на табло.
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0
OtsoCity
Шахтар чемпіон! 
Хвойда суркисів, всралися під себе та воняють 
Ответить
-1
OtsoCity
Шахтар стане найтитулованішим клубом незалежної України вигравши кубок у середу. лайно суркисів(динамо), буде теж у середу по вуха в лайні
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-2
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