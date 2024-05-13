Защитник Динамо: «Полностью переиграли Шахтер. Пенальти был спорный»

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко оценил поражение в матче УПЛ с «Шахтером» со счетом 0:1. Соперник забил с пенальти, который был назначен после того, как мяч попал в руку футболисту.

«Мы должны были выигрывать, победа нам была важнее. Если брать второй тайм, то мы с такой игрой... полностью переиграли их, нужно было побеждать, но фарт был не на нашей стороне».

«И пенальти был очень спорный. Сперва мяч попал грудь, а потом в руку. И расстояние минимальное было, я считаю, что это ошибка арбитра была», — сказал Вивчаренко.