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Испания
14 мая 2024, 00:35 | Обновлено 14 мая 2024, 01:11
554
0

Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?

10–13 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Испании 2023/24

14 мая 2024, 00:35 | Обновлено 14 мая 2024, 01:11
554
0
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Getty Images/Global Images Ukraine

10–13 мая состоялись матчи 35-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Жирона» в гостях упустила победу над «Алавесом» (2:2), пропустив на 90+9-й минуте. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Каждый из украинцев отметился по одному ассисту.

Артем отыграл весь поединок, а Виктор был заменен на 73-й на Пабло Торре.

«Реал» Мадрид на выезде разгромил «Гранаду» 4:0. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, Карло Анчелотти выпустил в ворота Тибо Куртуа.

«Барселона» в заключительной встречи тура выиграла у «Реал Сосьедада» 2:0.

«Валенсия» на своем поле расписала мировую с «Райо Вальекано» 0:0. Представитель Украины в составе «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на поле на 60-й минуте.

«Реал» с Луниным, который уже оформил досрочное чемпионство, набрал 90 очков. «Барселона» благодаря осечке «Жироны» обошла Довбика, Цыганкова и компанию в таблице Ла Лиги, и идет на второй позиции с 76 пунктами. Подопечные Мичела располагаются на 3-й строчке с 75 баллами.

На 4-м месте – «Атлетико» (70), а топ-5 замыкает «Атлетик» Бильбао (62).

«Валенсия» и Яремчук располагаются на 8-й позиции с 48 пунктами.

Ла Лига 2023/24. 35-й тур. 10–13 мая

  • Алавес – Жирона – 2:2
  • Мальорка – Лас-Пальмас – 1:0
  • Вильярреал – Севилья – 3:2
  • Гранада – Реал Мадрид – 0:4
  • Атлетик – Осасуна – 2:2
  • Кадис – Хетафе – 1:0
  • Атлетико – Сельта – 1:0
  • Валенсия – Райо Вальекано – 0:0
  • Бетис – Альмерия – 3:2
  • Барселона – Реал Сосьедад – 2:0

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 35-го тура

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 35 28 6 1 78 - 22 90
2 Барселона 35 23 7 5 72 - 43 76
3 Жирона 35 23 6 6 75 - 44 75
4 Атлетико Мадрид 35 22 4 9 64 - 39 70
5 Атлетик Бильбао 35 17 11 7 57 - 35 62
6 Бетис 35 14 13 8 46 - 41 55
7 Реал Сосьедад 35 14 12 9 48 - 37 54
8 Валенсия 35 13 9 13 37 - 39 48
9 Вильярреал 35 13 9 13 59 - 60 48
10 Хетафе 35 10 13 12 41 - 48 43
11 Алавес 35 11 9 15 34 - 40 42
12 Севилья 35 10 11 14 47 - 49 41
13 Осасуна 35 11 7 17 39 - 53 40
14 Лас Пальмас 35 10 7 18 30 - 44 37
15 Мальорка 35 7 14 14 28 - 40 35
16 Райо Вальекано 35 7 14 14 27 - 43 35
17 Сельта 35 8 10 17 40 - 53 34
18 Кадис 35 5 14 16 24 - 49 29
19 Гранада 35 4 9 22 36 - 68 21
20 Альмерия 35 2 11 22 35 - 70 17
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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