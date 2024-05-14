Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
10–13 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Испании 2023/24
10–13 мая состоялись матчи 35-го тура Ла Лиги 2023/24.
«Жирона» в гостях упустила победу над «Алавесом» (2:2), пропустив на 90+9-й минуте. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Каждый из украинцев отметился по одному ассисту.
Артем отыграл весь поединок, а Виктор был заменен на 73-й на Пабло Торре.
«Реал» Мадрид на выезде разгромил «Гранаду» 4:0. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, Карло Анчелотти выпустил в ворота Тибо Куртуа.
«Барселона» в заключительной встречи тура выиграла у «Реал Сосьедада» 2:0.
«Валенсия» на своем поле расписала мировую с «Райо Вальекано» 0:0. Представитель Украины в составе «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на поле на 60-й минуте.
«Реал» с Луниным, который уже оформил досрочное чемпионство, набрал 90 очков. «Барселона» благодаря осечке «Жироны» обошла Довбика, Цыганкова и компанию в таблице Ла Лиги, и идет на второй позиции с 76 пунктами. Подопечные Мичела располагаются на 3-й строчке с 75 баллами.
На 4-м месте – «Атлетико» (70), а топ-5 замыкает «Атлетик» Бильбао (62).
«Валенсия» и Яремчук располагаются на 8-й позиции с 48 пунктами.
Ла Лига 2023/24. 35-й тур. 10–13 мая
- Алавес – Жирона – 2:2
- Мальорка – Лас-Пальмас – 1:0
- Вильярреал – Севилья – 3:2
- Гранада – Реал Мадрид – 0:4
- Атлетик – Осасуна – 2:2
- Кадис – Хетафе – 1:0
- Атлетико – Сельта – 1:0
- Валенсия – Райо Вальекано – 0:0
- Бетис – Альмерия – 3:2
- Барселона – Реал Сосьедад – 2:0
Таблица Ла Лиги 2023/24 после 35-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|35
|28
|6
|1
|78 - 22
|90
|2
|Барселона
|35
|23
|7
|5
|72 - 43
|76
|3
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|4
|Атлетико Мадрид
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5
|Атлетик Бильбао
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7
|Реал Сосьедад
|35
|14
|12
|9
|48 - 37
|54
|8
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|9
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39 - 53
|40
|14
|Лас Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16
|Райо Вальекано
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
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