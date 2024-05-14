Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?

10–13 мая состоялись матчи 35-го тура Ла Лиги 2023/24.

«Жирона» в гостях упустила победу над «Алавесом» (2:2), пропустив на 90+9-й минуте. Украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Каждый из украинцев отметился по одному ассисту.

Артем отыграл весь поединок, а Виктор был заменен на 73-й на Пабло Торре.

«Реал» Мадрид на выезде разгромил «Гранаду» 4:0. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных, Карло Анчелотти выпустил в ворота Тибо Куртуа.

«Барселона» в заключительной встречи тура выиграла у «Реал Сосьедада» 2:0.

«Валенсия» на своем поле расписала мировую с «Райо Вальекано» 0:0. Представитель Украины в составе «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на поле на 60-й минуте.

«Реал» с Луниным, который уже оформил досрочное чемпионство, набрал 90 очков. «Барселона» благодаря осечке «Жироны» обошла Довбика, Цыганкова и компанию в таблице Ла Лиги, и идет на второй позиции с 76 пунктами. Подопечные Мичела располагаются на 3-й строчке с 75 баллами.

На 4-м месте – «Атлетико» (70), а топ-5 замыкает «Атлетик» Бильбао (62).

«Валенсия» и Яремчук располагаются на 8-й позиции с 48 пунктами.

Ла Лига 2023/24. 35-й тур. 10–13 мая

Алавес – Жирона – 2:2

Мальорка – Лас-Пальмас – 1:0

– Лас-Пальмас – 1:0 Вильярреал – Севилья – 3:2

– Севилья – 3:2 Гранада – Реал Мадрид – 0:4

– 0:4 Атлетик – Осасуна – 2:2

Кадис – Хетафе – 1:0

– Хетафе – 1:0 Атлетико – Сельта – 1:0

– Сельта – 1:0 Валенсия – Райо Вальекано – 0:0

Бетис – Альмерия – 3:2

– Альмерия – 3:2 Барселона – Реал Сосьедад – 2:0

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 35-го тура