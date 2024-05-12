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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
12.05.2024 17:15 – FT 1 : 0
Сельта
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Испания
12 мая 2024, 23:48 | Обновлено 13 мая 2024, 01:06
73
0

Атлетико взял три очка в игре с Сельтой, Валенсия разошлась миром с Райо

12 мая состоялись несколько матчей 35-го тура чемпионата Испании

12 мая 2024, 23:48 | Обновлено 13 мая 2024, 01:06
73
0
Атлетико взял три очка в игре с Сельтой, Валенсия разошлась миром с Райо
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая состоялись несколько матчей 35-го тура чемпионата Испании.

Атлетико взял три очка в игре с Сельтой (1:0), Валенсия разошлась миром с Райо Вальекано (0:0).

Чемпионат Испания. 35-й тур, 12 мая

Кадис – Хетафе – 1:0

Гол: Алькарас, 35 (пен)

Атлетико – Сельта – 1:0

Гол: Родргио Де Пауль, 84

Валенсия – Райо Вальекано – 0:0

Бетис – Альмерия – 3:2

Голы: Форнальс, 8, Иско, 28, Айосе Перес, 64 – Лео Баптистао, 45+1, Ромеро, 66.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 35 28 6 1 78 - 22 90
2 Жирона 35 23 6 6 75 - 44 75
3 Барселона 34 22 7 5 70 - 43 73
4 Атлетико Мадрид 35 22 4 9 64 - 39 70
5 Атлетик Бильбао 35 17 11 7 57 - 35 62
6 Бетис 35 14 13 8 46 - 41 55
7 Реал Сосьедад 34 14 12 8 48 - 35 54
8 Валенсия 35 13 9 13 37 - 39 48
9 Вильярреал 35 13 9 13 59 - 60 48
10 Хетафе 35 10 13 12 41 - 48 43
11 Алавес 35 11 9 15 34 - 40 42
12 Севилья 35 10 11 14 47 - 49 41
13 Осасуна 35 11 7 17 39 - 53 40
14 Лас Пальмас 35 10 7 18 30 - 44 37
15 Мальорка 35 7 14 14 28 - 40 35
16 Райо Вальекано 35 7 14 14 27 - 43 35
17 Сельта 35 8 10 17 40 - 53 34
18 Кадис 35 5 14 16 24 - 49 29
19 Гранада 35 4 9 22 36 - 68 21
20 Альмерия 35 2 11 22 35 - 70 17
Полная таблица

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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