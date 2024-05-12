Атлетико взял три очка в игре с Сельтой, Валенсия разошлась миром с Райо

12 мая состоялись несколько матчей 35-го тура чемпионата Испании.

Атлетико взял три очка в игре с Сельтой (1:0), Валенсия разошлась миром с Райо Вальекано (0:0).

Чемпионат Испания. 35-й тур, 12 мая

Кадис – Хетафе – 1:0

Гол: Алькарас, 35 (пен)

Атлетико – Сельта – 1:0

Гол: Родргио Де Пауль, 84

Валенсия – Райо Вальекано – 0:0

Бетис – Альмерия – 3:2

Голы: Форнальс, 8, Иско, 28, Айосе Перес, 64 – Лео Баптистао, 45+1, Ромеро, 66.

Турнирная таблица