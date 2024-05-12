12.05.2024 17:15 – FT 1 : 0
Испания12 мая 2024, 23:48 | Обновлено 13 мая 2024, 01:06
73
0
Атлетико взял три очка в игре с Сельтой, Валенсия разошлась миром с Райо
12 мая состоялись несколько матчей 35-го тура чемпионата Испании
12 мая 2024, 23:48 | Обновлено 13 мая 2024, 01:06
73
0
12 мая состоялись несколько матчей 35-го тура чемпионата Испании.
Атлетико взял три очка в игре с Сельтой (1:0), Валенсия разошлась миром с Райо Вальекано (0:0).
Чемпионат Испания. 35-й тур, 12 мая
Кадис – Хетафе – 1:0
Гол: Алькарас, 35 (пен)
Атлетико – Сельта – 1:0
Гол: Родргио Де Пауль, 84
Валенсия – Райо Вальекано – 0:0
Бетис – Альмерия – 3:2
Голы: Форнальс, 8, Иско, 28, Айосе Перес, 64 – Лео Баптистао, 45+1, Ромеро, 66.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|35
|28
|6
|1
|78 - 22
|90
|2
|Жирона
|35
|23
|6
|6
|75 - 44
|75
|3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4
|Атлетико Мадрид
|35
|22
|4
|9
|64 - 39
|70
|5
|Атлетик Бильбао
|35
|17
|11
|7
|57 - 35
|62
|6
|Бетис
|35
|14
|13
|8
|46 - 41
|55
|7
|Реал Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|8
|Валенсия
|35
|13
|9
|13
|37 - 39
|48
|9
|Вильярреал
|35
|13
|9
|13
|59 - 60
|48
|10
|Хетафе
|35
|10
|13
|12
|41 - 48
|43
|11
|Алавес
|35
|11
|9
|15
|34 - 40
|42
|12
|Севилья
|35
|10
|11
|14
|47 - 49
|41
|13
|Осасуна
|35
|11
|7
|17
|39 - 53
|40
|14
|Лас Пальмас
|35
|10
|7
|18
|30 - 44
|37
|15
|Мальорка
|35
|7
|14
|14
|28 - 40
|35
|16
|Райо Вальекано
|35
|7
|14
|14
|27 - 43
|35
|17
|Сельта
|35
|8
|10
|17
|40 - 53
|34
|18
|Кадис
|35
|5
|14
|16
|24 - 49
|29
|19
|Гранада
|35
|4
|9
|22
|36 - 68
|21
|20
|Альмерия
|35
|2
|11
|22
|35 - 70
|17
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 мая 2024, 19:24 128
Скандальный экс-игрок – аналитик академии клуба
Футбол | 12 мая 2024, 21:03 11
Артем отличился за «Ордабасы» в матче 8-го тура чемпионата против «Тобола»
Бокс | 12.05.2024, 07:05
Бокс | 12.05.2024, 08:37
Бокс | 12.05.2024, 09:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.05.2024, 10:48 3
12.05.2024, 16:59
Футбол
12.05.2024, 07:11
12.05.2024, 07:01 28
11.05.2024, 21:06 9
11.05.2024, 04:35 2
11.05.2024, 00:14 9