Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Даниил КОНДРАКОВ: «Еще не решил, останусь ли на Мальте»
Другие новости
13 мая 2024, 23:17 | Обновлено 13 мая 2024, 23:26
215
0

Даниил КОНДРАКОВ: «Еще не решил, останусь ли на Мальте»

Украинский легионер выиграл Кубок Мальты

13 мая 2024, 23:17 | Обновлено 13 мая 2024, 23:26
215
0
Даниил КОНДРАКОВ: «Еще не решил, останусь ли на Мальте»
ФК Рух. Даниил Кондраков

Футбольный сезон на Мальте завершился финалом Кубка этой страны, в котором «Слима» в серии послематчевых пенальти взяла верх над «Флорианой».

В составе победителей выступал украинец, бывший нападающий «Руха» Даниил Кондраков. В разговоре с корреспондентом Sport.ua он поделился впечатлениями от сезона, проведенного на Мальте:

– Это было достойное завершение сезона. Ведь Слима в начале мая досрочно обеспечила себе третье место и путевку в Лигу конференций. А в финале я вышел на замену на 70-й минуте, мог сам забить, но неудачно, дважды ассистировал партнерам, которые промахивались с близкого расстояния. Но грех жаловаться, ведь почетный приз у «Слимы».

– Твой контракт со «Слимой» истекает 30 июня 2024 года, наверное, после столь успешного сезона клубное руководство предложило тебе пролонгировать соглашение?

– Да, однако я еще не согласился, взяв месяц на размышления. Дело в том, что меня не устраивало то игровое время, которое мне предоставляли в «Слиме». Согласен, были объективные причины: из-за повреждения ребра я много пропустил, и все же. Считаю, что заслуживал большего. Всего за «Слиму» провел 11 матчей в чемпионате и стал автором двух забитых мячей, еще два поединка сыграл в кубковом турнире.

- А еще есть какие-либо варианты с продолжением карьеры?

– Да, есть еще приглашения из команд Польши и Болгарии. Думаю, что к середине июня по этому вопросу уже будет конкретика.

– За чемпионатом Украины следишь?

– Конечно, рад за своих бывших одноклубников из «Руха», претендующих на завоевание путевки в еврокубки. Очень хочется, чтобы в следующем сезоне наши пути с «Рухом» пересеклись на международной арене.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Воздушная тревога немного пошла ЛНЗ на пользу»
Григорчук не будет тренером Полесья
Евгений ПАСТУХ: «Футболисты Оболони действовали очень усердно»
чемпионат Мальты по футболу Даниил Кондраков Рух Львов инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 13 мая 2024, 16:59 0
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Футбол | 13 мая 2024, 00:15 6
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25

Болонья Тиаго Мотты проводит отличный сезон и уже не опустится ниже 5-го места в Серии А

Когда сыграют? Дата проведения матча между Динамо и Кривбассом изменена
Футбол | 13.05.2024, 22:48
Когда сыграют? Дата проведения матча между Динамо и Кривбассом изменена
Когда сыграют? Дата проведения матча между Динамо и Кривбассом изменена
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Футбол | 13.05.2024, 20:52
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
Бокс | 13.05.2024, 10:07
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Финляндия забросила 8 шайб, разгром от Словакии
ЧМ по хоккею. Финляндия забросила 8 шайб, разгром от Словакии
12.05.2024, 15:52
Хоккей
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
12.05.2024, 21:28 27
Теннис
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 36
Футбол
ЧМ по хоккею. Победа Канады, Латвия снова выиграла в овертайме
ЧМ по хоккею. Победа Канады, Латвия снова выиграла в овертайме
12.05.2024, 20:03 1
Хоккей
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
13.05.2024, 06:22 3
Футбол
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
12.05.2024, 16:59 3
Бокс
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
12.05.2024, 07:11
Футбол
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем