Даниил КОНДРАКОВ: «Еще не решил, останусь ли на Мальте»

Футбольный сезон на Мальте завершился финалом Кубка этой страны, в котором «Слима» в серии послематчевых пенальти взяла верх над «Флорианой».

В составе победителей выступал украинец, бывший нападающий «Руха» Даниил Кондраков. В разговоре с корреспондентом Sport.ua он поделился впечатлениями от сезона, проведенного на Мальте:

– Это было достойное завершение сезона. Ведь Слима в начале мая досрочно обеспечила себе третье место и путевку в Лигу конференций. А в финале я вышел на замену на 70-й минуте, мог сам забить, но неудачно, дважды ассистировал партнерам, которые промахивались с близкого расстояния. Но грех жаловаться, ведь почетный приз у «Слимы».

– Твой контракт со «Слимой» истекает 30 июня 2024 года, наверное, после столь успешного сезона клубное руководство предложило тебе пролонгировать соглашение?

– Да, однако я еще не согласился, взяв месяц на размышления. Дело в том, что меня не устраивало то игровое время, которое мне предоставляли в «Слиме». Согласен, были объективные причины: из-за повреждения ребра я много пропустил, и все же. Считаю, что заслуживал большего. Всего за «Слиму» провел 11 матчей в чемпионате и стал автором двух забитых мячей, еще два поединка сыграл в кубковом турнире.

- А еще есть какие-либо варианты с продолжением карьеры?

– Да, есть еще приглашения из команд Польши и Болгарии. Думаю, что к середине июня по этому вопросу уже будет конкретика.

– За чемпионатом Украины следишь?

– Конечно, рад за своих бывших одноклубников из «Руха», претендующих на завоевание путевки в еврокубки. Очень хочется, чтобы в следующем сезоне наши пути с «Рухом» пересеклись на международной арене.