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Германия
13 мая 2024, 01:05 | Обновлено 13 мая 2024, 01:12
244
0

Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен

Шотландский «Селтик» с 1915 по 1917 год не уступал в 62 поединках подряд

13 мая 2024, 01:05 | Обновлено 13 мая 2024, 01:12
244
0
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая леверкузенский «Байер» продлил свою невероятную беспроигрышную серию до 50 матчей.

В 33-м туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо разгромили «Бохум» 5:0.

После суперкамбека с 0:2 в ответной игре 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» «Неверлузен» установил абсолютный рекорд с момента создания турниров УЕФА.

Однако рекорд всех времен в Европе принадлежит шотландскому «Селтику» – 62. Такой показатель «кельтам» покорился в период с 1915 по 1917 год.

На втором месте – «Юнион Сен-Жилуаз». Бельгийский коллектив не проигрывал на протяжении 60 матчей с 1933 по 1935.

Топ-15 самых длинных беспроигрышных серий в истории европейского футбола

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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