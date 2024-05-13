Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен

12 мая леверкузенский «Байер» продлил свою невероятную беспроигрышную серию до 50 матчей.

В 33-м туре Бундеслиги подопечные Хаби Алонсо разгромили «Бохум» 5:0.

После суперкамбека с 0:2 в ответной игре 1/2 финала Лиги Европы против «Ромы» «Неверлузен» установил абсолютный рекорд с момента создания турниров УЕФА.

Однако рекорд всех времен в Европе принадлежит шотландскому «Селтику» – 62. Такой показатель «кельтам» покорился в период с 1915 по 1917 год.

На втором месте – «Юнион Сен-Жилуаз». Бельгийский коллектив не проигрывал на протяжении 60 матчей с 1933 по 1935.

Топ-15 самых длинных беспроигрышных серий в истории европейского футбола