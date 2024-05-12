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Бавария
12.05.2024 18:30 – FT 2 : 0
Вольфсбург
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Германия
12 мая 2024, 22:31 | Обновлено 12 мая 2024, 22:38
1751
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Банда Алонсо продолжает разрывать. Байер уничтожил соперника в чемпионате

Леверкузенская команда разгромила «Бохум» со счетом 5:0 в 33-м туре Бундеслиги

12 мая 2024, 22:31 | Обновлено 12 мая 2024, 22:38
1751
1
Банда Алонсо продолжает разрывать. Байер уничтожил соперника в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

12 мая состоялся матч 33-го тура Бундеслиги 2023/24 между командами «Бохум» и «Байер». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

За «Неверлузен» отличились Патрик Шик, Виктор Бонифасе, Амин Адли, Йосип Станишич и Алекс Гримальдо. С 15-й минуты хозяева играли в меньшинстве – с поля был удален Феликс Пасслак.

Весь поединок за «Бохум» отыграл Иван Ордец, у которого есть украинский паспорт.

Подопечные Хаби Алонсо продолжают свою невероятную беспроигрышную серию. «Байер» ни разу не уступил в 50 поединках этого сезона!

12 мая также состоялись еще два поединка 33-го тура чемпионата Германии: «Бавария» одолела «Вольфсбург» (2:0), а «Хоффенхайм» в гостях выиграл у «Дармштадта 98» (6:0).

Мюнхенцы вышли на второе место в таблице Бундеслиги с 72 очками, опередив «Штутгарт» (70).

Бундеслига. 33-й тур. 12 мая

Бохум – Байер – 0:5

Голы: Шик, 41, Бонифасе, 45+2, Адли, 76, Станишич, 86, Гриимальдо, 90+3

Бавария – Вольфсбург – 2:0

Голы: Звонарек, 4, Горетцка, 13

Дармштадт 98 – Хоффенхайм – 0:6

Голы: Бебу, 2, 51, Байер, 6, 44, Кадерабек, 22, Кабак, 26

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Бохум Байер Бавария Вольфсбург Дармштадт Хоффенхайм Бундеслига чемпионат Германии по футболу Хаби Алонсо Иван Ордец
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Макс Максов
Золота салатниця вже близько!
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