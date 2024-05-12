Банда Алонсо продолжает разрывать. Байер уничтожил соперника в чемпионате
Леверкузенская команда разгромила «Бохум» со счетом 5:0 в 33-м туре Бундеслиги
12 мая состоялся матч 33-го тура Бундеслиги 2023/24 между командами «Бохум» и «Байер». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.
За «Неверлузен» отличились Патрик Шик, Виктор Бонифасе, Амин Адли, Йосип Станишич и Алекс Гримальдо. С 15-й минуты хозяева играли в меньшинстве – с поля был удален Феликс Пасслак.
Весь поединок за «Бохум» отыграл Иван Ордец, у которого есть украинский паспорт.
Подопечные Хаби Алонсо продолжают свою невероятную беспроигрышную серию. «Байер» ни разу не уступил в 50 поединках этого сезона!
12 мая также состоялись еще два поединка 33-го тура чемпионата Германии: «Бавария» одолела «Вольфсбург» (2:0), а «Хоффенхайм» в гостях выиграл у «Дармштадта 98» (6:0).
Мюнхенцы вышли на второе место в таблице Бундеслиги с 72 очками, опередив «Штутгарт» (70).
Бундеслига. 33-й тур. 12 мая
Бохум – Байер – 0:5
Голы: Шик, 41, Бонифасе, 45+2, Адли, 76, Станишич, 86, Гриимальдо, 90+3
Бавария – Вольфсбург – 2:0
Голы: Звонарек, 4, Горетцка, 13
Дармштадт 98 – Хоффенхайм – 0:6
Голы: Бебу, 2, 51, Байер, 6, 44, Кадерабек, 22, Кабак, 26
Und schon wieder ungeschlagen 𝙎𝙑𝘽! 😍⚫️🔴#BOCB04 0:5 | #Bundesliga | #Bayer04 pic.twitter.com/NDADG6ar4p— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 12, 2024
𝘼𝘽𝙋𝙁𝙄𝙁𝙁, 𝙃𝙀𝙄𝙈𝙎𝙄𝙀𝙂 😍— FC Bayern München (@FCBayern) May 12, 2024
Wir gewinnen das letzte Heimspiel der Saison verdient mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg. 👏
♦90'+3 | #FCBWOB | 2-0 ♦ pic.twitter.com/FvxOqjNaCD
𝐇𝐨𝐟𝐟𝐞𝐧𝐡𝐞𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐑𝐞𝐤𝐨𝐫𝐝 🥇— TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) May 12, 2024
Unser höchster Bundesliga-Auswärtssieg! pic.twitter.com/vuYpXVw6wa
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