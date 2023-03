ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с ключевым хавбеком

«Брайтон» официально сообщил о продлении контракта с экс-полузащитником сборной Англии Адамом Лалланой. Предыдущее соглашение с 34-летним хавбеком истекало в конце нынешнего сезона, новое рассчитано еще на год – до лета 2024 года.

Лаллана выступает за «Брайтон» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек провел в составе команды Роберто Де Дзерби 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.

We’re pleased to confirm that Adam Lallana has signed a new contract that runs until summer 2024! 😁 🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

"It's no secret that I'm really enjoying myself at this football club." 😇



We spoke to Adam Lallana about his new contract, his return from injury and lots more! ⤵️