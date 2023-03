Алькарас идет за 1-й строчкой. Испанец обыграл австралийца в Индиан-Уэллс

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) в 1/32 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США) обыграл Танаси Коккинакиса (Австралия, ATP 94) в двух сетах за 1 час и 18 минут.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/32 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Танаси Коккинакис (Австралия) – 6:3, 6:3

В следующем раунде соревнований Карлос сыграет с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

Интересно, что если Алькарас возьмет трофей на кортах в Индиан-Уэллс, а затем выиграет турнир в Майами, то он вернет себе первую строчку рейтинга АТР, откуда сместит Новака Джоковича.

