У Львова 14 новичков за зиму. Официально подписан Гильерме

В преддверии возобновления второй части чемпионата УПЛ «Львов» провел пресс-конференцию, где представил 14 новичков зимнего межсезонья.

Среди них был и новичок сине-золотых львов Гильерме Силва Соуза. Клуб и футболист заключили полноценный контракт. Гильерме будет выступать под 30-м номером.

Гильерме Силва Соуза – 21-летний бразильский защитник. Последним клубом был Жил Висенте. Имеет опыт выступлений за молодежные бразильские команды Баия, Жоинвиль, Атлетико Минейро, Атлетико Гойяниенсе, Флуминенсе и Коринтианс-Паулиста.