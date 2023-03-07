У Львова 14 новичков за зиму. Официально подписан Гильерме
Бразилец заключил контракт с клубом УПЛ и будет выступать под 30-м номером
В преддверии возобновления второй части чемпионата УПЛ «Львов» провел пресс-конференцию, где представил 14 новичков зимнего межсезонья.
Среди них был и новичок сине-золотых львов Гильерме Силва Соуза. Клуб и футболист заключили полноценный контракт. Гильерме будет выступать под 30-м номером.
Гильерме Силва Соуза – 21-летний бразильский защитник. Последним клубом был Жил Висенте. Имеет опыт выступлений за молодежные бразильские команды Баия, Жоинвиль, Атлетико Минейро, Атлетико Гойяниенсе, Флуминенсе и Коринтианс-Паулиста.
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