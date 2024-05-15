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Англия
15 мая 2024, 22:05 | Обновлено 15 мая 2024, 23:34
561
0

Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор перенесенного матча 34-го тура АПЛ 2023/24

15 мая 2024, 22:05 | Обновлено 15 мая 2024, 23:34
561
0
Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

15 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе.

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 15 мая

Брайтон – Челси – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Палмер, 34, Нкунку, 64

(новость обновляется)

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Михаил Мудрик видео голов и обзор Челси Брайтон Брайтон - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Кристофер Нкунку Коул Палмер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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