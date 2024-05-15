Англия15 мая 2024, 22:05 | Обновлено 15 мая 2024, 23:34
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Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор перенесенного матча 34-го тура АПЛ 2023/24
15 мая 2024, 22:05 | Обновлено 15 мая 2024, 23:34
561
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15 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
❗️ Видео голов и моменты матча доступны в Telegram!
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе.
АПЛ 2023/24. 34-й тур. 15 мая
Брайтон – Челси – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Палмер, 34, Нкунку, 64
(новость обновляется)
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