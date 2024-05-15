Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

15 мая проходит перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Брайтон» и «Челси».

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Поединок проходит на стадионе «Амекс» в Брайтоне. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

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Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе.

АПЛ 2023/24. 34-й тур. 15 мая

Брайтон – Челси – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Палмер, 34, Нкунку, 64



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