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15 мая 2024, 03:27 |
15
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

15 мая 2024, 03:27 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 15 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Брайтон – Челси

Ggbet 3.20 – 3.90 – 2.12

22:00 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Ggbet 2.70 – 4.00 – 2.39

23:00 Хетафе – Атлетико

Ggbet 5.00 – 3.50 – 1.82

КИБЕРСПОРТ

19:00 Young Gods – Insilio

Ggbet 5.95 – 1.10

21:00 Passion UA – Jano Esports

Ggbet 1.16 – 4.77

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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