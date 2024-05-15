Другие новости15 мая 2024, 03:27 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
15 мая 2024, 03:27 |
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В среду, 15 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Брайтон – Челси
22:00 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
23:00 Хетафе – Атлетико
КИБЕРСПОРТ
19:00 Young Gods – Insilio
21:00 Passion UA – Jano Esports
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