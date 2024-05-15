СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая

В среду, 15 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Брайтон – Челси

3.20 – 3.90 – 2.12

22:00 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

2.70 – 4.00 – 2.39

23:00 Хетафе – Атлетико

5.00 – 3.50 – 1.82

КИБЕРСПОРТ

19:00 Young Gods – Insilio

5.95 – 1.10

21:00 Passion UA – Jano Esports

1.16 – 4.77