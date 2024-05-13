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  4. Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Франция
13 мая 2024, 20:52 |
1634
3

Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой

Нассеру Аль-Хелаифи не понравилось видеообращение форварда

13 мая 2024, 20:52 |
1634
3
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Getty Images/Global Images Ukraine. Мбаппе и Аль-Хелаифи

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подрался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи вчера, 12 мая перед матчем Лиги 1 против «Тулузы» (поражение 1:3). Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По их информации, Аль-Хелаифи не понравилось видеообращение Мбаппе, в котором форвард официально сообщил об уходе из клуба в конце нынешнего сезона. В своем обращении Мбаппе поблагодарил в этом видео многих людей из клуба, но не упомянул президента.

Это оскорбило Аль-Хелаифи, который летом 2022 года предложил Мбаппе самый щедрый на тот момент контракт в мировом футболе.

По словам очевидцев, перед разминкой перед матчем с «Тулузой» Аль-Хелаифи зашел в раздевалку «ПСЖ» и вызвал Мбаппе на разговор с глазу на глаз, после чего они остались наедине в одной из комнат подтрибунного помещения.

Разговор очень быстро перешел в ссору на повышенных тонах, а затем – в драку. По словам свидетеля инцидента, в комнате, где находились Мбаппе и Аль-Хелаифи, «дрожали стены».

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Олег Дидух Источник: Le Parisien
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Serhii P.
Мбаппе - невдячна свиня!
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+2
Gargantua
африканско-азиатские страсти
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+2
pol-55
Якщо це так то *ніндзя черепашка* ще своє отримає,сауди злопамятні.
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0
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