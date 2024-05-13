Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Нассеру Аль-Хелаифи не понравилось видеообращение форварда
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе подрался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи вчера, 12 мая перед матчем Лиги 1 против «Тулузы» (поражение 1:3). Об этом сообщает французское издание Le Parisien.
По их информации, Аль-Хелаифи не понравилось видеообращение Мбаппе, в котором форвард официально сообщил об уходе из клуба в конце нынешнего сезона. В своем обращении Мбаппе поблагодарил в этом видео многих людей из клуба, но не упомянул президента.
Это оскорбило Аль-Хелаифи, который летом 2022 года предложил Мбаппе самый щедрый на тот момент контракт в мировом футболе.
По словам очевидцев, перед разминкой перед матчем с «Тулузой» Аль-Хелаифи зашел в раздевалку «ПСЖ» и вызвал Мбаппе на разговор с глазу на глаз, после чего они остались наедине в одной из комнат подтрибунного помещения.
Разговор очень быстро перешел в ссору на повышенных тонах, а затем – в драку. По словам свидетеля инцидента, в комнате, где находились Мбаппе и Аль-Хелаифи, «дрожали стены».
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