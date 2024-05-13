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Чемпионат Франции
Клермон
12.05.2024 22:00 – FT 0 : 1
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Франция
13 мая 2024, 01:52 | Обновлено 13 мая 2024, 02:33
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Лига 1. ПСЖ проиграл, несмотря на гол Мбаппе, Клермон вылетел

Монако за тур до финиша гаранитровал себе второе место

13 мая 2024, 01:52 | Обновлено 13 мая 2024, 02:33
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Лига 1. ПСЖ проиграл, несмотря на гол Мбаппе, Клермон вылетел
Getty Images/Global Images Ukraine

12 мая в чемпионате Франции состоялось 7 матчей. ПСЖ уже в статусе чемпиона принимал «Тулузу». Луис Энрике выставил экспериментальный состав, но с несколькими основными игроками. Поначалу это дало результат – Мбаппе забил на 8-й минуте. До конца игры забивали только гости, что и позволило им забрать победу.

«Лилль», который возглавляет Паулу Фонсека, на выезде одолел «Нант». Победа позволила «догам» за тур до финиша подняться в зону ЛЧ.

«Лион» в гостях минимально обыграл «Клермон». «Ткачи» ещё претендуют на шестую строчку, которая даст возможность сыграть в квалификации ЛК, а вот для хозяев поражение стало фатальным – они возвращаются в Лигу 2 после трех лет в элите.

«Монако» на выезде обыграл «Монпелье». Триумф позволил подопечным Ади Хюттера ещё за тур до финиша забронировать за собой второе место.

Чемпионат Франции. 33-й тур. 12 мая

ПСЖ – Тулуза – 1:3

Голы: Мбаппе (8) – Даллинга (13), Гбоо (68), Магри (90+5)

Клермон – Лион – 0:1

Гол: Мангаля (53)

Нант – Лилль – 1:2

Голы: Аблин (54) – Дэвид (8, 11)

Монпелье – Монако – 0:2

Голы: Уаттара (52), Фофана (65)

Ренн – Ланс – 1:1

Голы: Салах (82) – Фюльжени (48)

Марсель – Лорьян – 3:1

Голы: Обамеянг (36, 54 пенальти), Жиго (41) – Менди (43)

Страсбург – Мец – 2:1

Голы: Эмега (89), Сантос (90+1) – Микаутадзе (54)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Орель Мангаля (Лион).
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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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