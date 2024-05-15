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  4. Ребров признался Пушичу, сколько игроков Шахтера вызовет в сборную Украины?
Кубок Украины
15 мая 2024, 21:21 | Обновлено 15 мая 2024, 21:27
1992
5

Ребров признался Пушичу, сколько игроков Шахтера вызовет в сборную Украины?

Главный тренер национальной команды наградил горняков золотыми медалями Кубка Украины

15 мая 2024, 21:21 | Обновлено 15 мая 2024, 21:27
1992
5
Ребров признался Пушичу, сколько игроков Шахтера вызовет в сборную Украины?

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Во время церемонии награждения победителей главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров провел короткий разговор с наставником «Шахтера» Марино Пушичем.

«9 игроков», – сказал Ребров.

Скорее всего, Сергей признался Пушичу, сколько футболистов «Шахтера» он вызовет в расположение национальной команды на подготовку к Евро-2024.

ВИДЕО. Ребров признался Пушичу, сколько игроков Шахтера вызовет в сборную Украины?

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Марино Пушич Сергей Ребров Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Кубок Украины по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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fifa2020
Конопля, Судаков, Матвієнко, Степаненко, Зубков, Криськів, Сікан, Бондар і Бондаренко
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+1
FunnyCat_____
кроме Судакова там никто особо и не нужен, разве что Матвиенко на лавку 
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-1
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FunnyCat_____
забавно , тело которое в 2014 на антимайдане в Киеве по кустам сношалась с такими же ватанами под "саююз нирушыимых рИыпблик саветских" теперь рассказывает что то про орков !
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-2
Alexander Киев
В принципі, якщо орків ми називаємо підорами, то FunnyCat - це явно хуєсос 
Дирнама знову смоктала прутня 
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-4
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