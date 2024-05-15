15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

Во время церемонии награждения победителей главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров провел короткий разговор с наставником «Шахтера» Марино Пушичем.

«9 игроков», – сказал Ребров.

Скорее всего, Сергей признался Пушичу, сколько футболистов «Шахтера» он вызовет в расположение национальной команды на подготовку к Евро-2024.

ВИДЕО. Ребров признался Пушичу, сколько игроков Шахтера вызовет в сборную Украины?