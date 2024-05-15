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  4. Сын Анчелотти расхвалил голкипера Реала после суперматча Ла Лиги
Испания
15 мая 2024, 22:07 |
1881
0

Сын Анчелотти расхвалил голкипера Реала после суперматча Ла Лиги

Тибо Куртуа в поединке с «Алавесом» совершил 10 сейвов

15 мая 2024, 22:07 |
1881
0
Сын Анчелотти расхвалил голкипера Реала после суперматча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Украина. Карло и Давиде Анчелотти

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

В стартовом составе хозяев вышел бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который помог «Реалу» сохранить ворота на замке и совершил 10 сейвов.

После матча игру Куртуа отметил Давиде Анчелотти, сын и ассистент главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Ты отличный профессионал, а также лучший вратарь в мире», – сказал Давиде бельгийскому голкиперу.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.

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Тибо Куртуа Карло Анчелотти Давиде Анчелотти чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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