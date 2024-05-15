Сын Анчелотти расхвалил голкипера Реала после суперматча Ла Лиги
Тибо Куртуа в поединке с «Алавесом» совершил 10 сейвов
Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.
В стартовом составе хозяев вышел бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который помог «Реалу» сохранить ворота на замке и совершил 10 сейвов.
После матча игру Куртуа отметил Давиде Анчелотти, сын и ассистент главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.
«Ты отличный профессионал, а также лучший вратарь в мире», – сказал Давиде бельгийскому голкиперу.
Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец сделал странное признание
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Украины 2023/24