Сын Анчелотти расхвалил голкипера Реала после суперматча Ла Лиги

Во вторник, 14 мая, состоялся матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Мадрид» и «Алавес».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Сливочные» победили со счетом 5:0.

В стартовом составе хозяев вышел бельгийский вратарь Тибо Куртуа, который помог «Реалу» сохранить ворота на замке и совершил 10 сейвов.

После матча игру Куртуа отметил Давиде Анчелотти, сын и ассистент главного тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Ты отличный профессионал, а также лучший вратарь в мире», – сказал Давиде бельгийскому голкиперу.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе.