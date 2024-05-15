Ласло Белени был близок к тому, чтобы возглавить Динамо. Раскрыты детали

51-летний румынский специалист Мариус Брату в беседе с журналистами вспомнил, что в 2015 году он мог вместе с известным соотечественником Ласло Белени переехать в Киев.

Белени тогда вел переговоры о должности главного тренера «Динамо», однако они не завершились успехом, а вскоре Ласло получил крайне выгодное предложение от саудовского «Аль-Иттихада».

«Я был в одном шаге от перехода вместе с Белени в киевское «Динамо». Но в итоге ему пришлось ехать в Саудовскую Аравию. После того как я ушел из футбола и оказался в Катаре, у нас были обсуждения, был еще вариант с московским «Локомотивом».

«Я бы пошел [в штаб Белени], но после того, как я поработал сам и мне понравилось это, я сказал, что мне стоит работать самостоятельно. Мне очень хотелось вернуться в россию (в 2001-2002 годах Брату выступал за «Уралан» – прим. ред.), в Катаре тоже было неплохо», – рассказал Брату.

Напомним, с апреля 2014 по май 2017 годов главным тренером «Динамо» являлся Сергей Ребров.

В настоящий момент 71-летний Ласло Белени работает во французской Лиге 1 с командой «Мец».