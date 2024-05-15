Владелец Челси: «Мы не тратим деньги на трансферы. Мы инвестируем»

Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Тодд Боэли рассказал, как относится к большим расходам на трансферы:

«Когда мы тратим деньги, мы инвестируем, и эти игроки сохраняют стоимость.

Мы думаем о том, сколько стоит финансирование такого количества игроков. Кто-то будет расти в цене, кто-то падать, но я утверждаю, что инвестиции, вложенные в «Челси», сохранили свою ценность.

Мы не тратим деньги, мы их инвестируем. Поэтому, когда мы покупаем, мы просто думаем о стоимости владения активом», – сказал Тодд.

Летом 2023 года «Челси» потратил на трансферы более миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что «Челси» снимет Тодда Боэли с должности председателя правления клуба в 2027 году.