Владелец Челси: «Мы не тратим деньги на трансферы. Мы инвестируем»
Тодд Боэли считает расходы «Челси» инвестициями в будущее клуба
Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Тодд Боэли рассказал, как относится к большим расходам на трансферы:
«Когда мы тратим деньги, мы инвестируем, и эти игроки сохраняют стоимость.
Мы думаем о том, сколько стоит финансирование такого количества игроков. Кто-то будет расти в цене, кто-то падать, но я утверждаю, что инвестиции, вложенные в «Челси», сохранили свою ценность.
Мы не тратим деньги, мы их инвестируем. Поэтому, когда мы покупаем, мы просто думаем о стоимости владения активом», – сказал Тодд.
Летом 2023 года «Челси» потратил на трансферы более миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что «Челси» снимет Тодда Боэли с должности председателя правления клуба в 2027 году.
🗣️ Todd Boehly says Chelsea's big spending is an investment not an expense. "When we are spending, we are investing and those players continue to hold their value...— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 15, 2024
"So what we are thinking of is what does it cost to finance that portfolio of players. Some will go up and some… pic.twitter.com/ghdXKzM1FO
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