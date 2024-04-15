Как боссы Челси учатся на ошибках, но намерены продолжать гнуть свою линию

Второй сезон кряду в английской Премьер-лиге Челси проводит крайне неудачно. После 12-го места в минувшем году "синие" в настоящий момент находятся в середине турнирной таблицы и уже практически лишились даже математических шансов на завоевание путевку в Лигу чемпионов-2024/25. Лондонскую команду, которой руководит экс-коуч Тоттенхэма и Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино, не критикует разве что ленивый, однако есть у "синих" и небольшие поводы для оптимизма.

В частности, великолепно себя в текущем сезоне показывает 21-летний атакующий полузащитник Коул Палмер, купленный летом минувшего года из Манчестер Сити за 40 миллионов фунтов. В 27 поединках за Челси, которые хавбек к настоящему моменту успел провести в рамках текущего сезона, на его счету 25 результативных действий (16 забитых мячей и 9 результативных передач)!

Неудивительно, что в прессу уже просочилась информация о желании руководства Челси подписать с Палмером новый контракт на улучшенных для футболиста условиях. Несмотря на то, что нынешнее трудовое соглашение хавбека рассчитано до лета 2030 года и содержит опцию пролонгации еще на 12 месяцев, "синие" готовы уже в ближайшие месяцы оформить новый договор.

По слухам, Палмер сейчас зарабатывает в Челси 80 тысяч фунтов еженедельно. Это позволяет ему находится где-то в серединке "зарплатного списка" всей команды, но в случае подписания нового контракта Коул взлетит почти на самую его вершину. У руководства "синих" созрел план предложить Палмеру соглашение на 320 тысяч фунтов в неделю, что лишь на 5 тысяч фунтов меньше, чем у наиболее высокооплачиваемого футболиста Челси Рахима Стерлинга.

С другой стороны, логика нынешнего руководства Челси более чем понятна: они готовы поощрить усердие и усилия, которые Палмер продемонстрировал в текущем сезоне. Это не история про 150 тысяч фунтов в неделю для Каллума Хадсона-Одои, который в 18 лет получил такой сказочный контракт в Челси только из-за страха руководства клуба, что этого талантливого, но отнюдь еще не реализовавшего себя, футболиста уведет другой клуб. В случае с Палмером мы имеем ситуацию, когда футболист может получить то, что заслуживает и за то, что уже сделал.

Говоря объективно, Палмер является едва ли не единственным футболистом Челси, который в текущем сезоне демонстрирует стабильно качественный уровень выступлений. И пускай главный тренер "синих" Маурисио Почеттино, кажется, не слишком-то разделяет идею своих боссов о необходимости сейчас подписывать новый контракт с Палмером, он все же прямо дал понять, что ничего не решает в этой ситуации.

"У Коула [Палмера] все хорошо. Но он изначально подписал пятилетний, шестилетний или семилетний контракт, я даже не знаю точно. Если клуб посчитает, что нам нужно как-то вновь вознаградить его, тогда клуб сделает это", – заявил Почеттино.

Getty Images. Коул Палмер

И в словах аргентинского наставника есть доля логики, ведь на первый взгляд подписание сейчас нового контракта с Палмером подрывает всю модель современного Челси. Изначально совладельцы клуба Тодд Боэли и Бехдад Эгбали делали ставку на покупку молодых и талантливых исполнителей с относительно низкими зарплатами, что позволило бы лондонцам существенно снизить нагрузку на зарплатный фонд и обеспечить клуб потенциально качественными футболистами на пять, шесть или даже семь лет наперед.

Если сейчас Челси начнет переподписывать новые соглашения с большинством молодых талантов, то вскоре их зарплатный фонд снова окажется невероятно раздутым, что создаст ряд проблем для клуба с точки зрения эффективного соблюдения финансовых правил лиги.

С другой стороны, своим стремлением поощрять лучших футболистов Боэли и Эгбали демонстрируют болельщикам, что они все еще надеются вернуть клуб на прежние вершины, и что Челси не собирается следовать путем Брайтона, стратегия которого заключается в приобретении как можно дешевле молодых талантов с целью их дальнейшей выгодной перепродажи.

Предлагая Палмеру улучшенный контракт, Челси демонстрирует, что в клубе учатся на ошибках, но в целом намерены продолжать гнуть свою линию. "Синие" намерены закрепить за собой футболистов, которые способны ковать славу для клуба в ближайшее десятилетие, а тех, кто оказался неспособным соответствовать этому уровню, нужно просто попытаться продать, желательно без финансовых потерь, или же с минимальными.

В конечном итоге эта стратегия приведет к тому, что зарплатный фонд Челси неизбежно вырастет, но потенциальное улучшение спортивных результатов в конечном итоге должно компенсировать это.

Логично предположить, что улучшенные контракты следует предлагать только тем футболистам, которые показали выдающийся уровень выступлений, превзошедший реальные ожидания. Кейс Палмера также способен помочь руководству Челси продемонстрировать остальным молодым игрокам, что их усилия обязательно будут оценены и вознаграждены, а это должно минимизировать фактор самоуспокоенности, когда спортсмен не видит перед собой особой мотивации "рвать жилы".

Безусловно, в начале своего пути в Челси Боэли и Эгбали приняли несколько абсолютно катастрофических решений и оба совладельца лондонцев несут прямую ответственность за весь тот бардак, который творится в клубе сейчас. Однако ныне "синие" уже получили ясность в вопросе, на кого из молодых футболистов первой команды, купленных в последние трансферные окна, можно рассчитывать, а кому потребуется замена уже в ближайшее время.

Последнее обстоятельство позволит Челси летом выйти на рынок уже в поисках более опытных, а от того менее дорогих исполнителей, которые добавят команде необходимой глубины. А уже в следующем сезоне, если все будет складываться удачно, боссы "синих" получат еще одного или нескольких кандидатов вроде нынешнего Палмера, которые будут заслуживать повышения зарплаты и своего рода многолетнего "закрепления" за клубом.

Время авантюрных закупок для Челси подошло к концу. Теперь нужно выжимать максимум из инвестиций на более чем миллиард фунтов, которые были сделаны ранее, и доказывать, что изначальная стратегия развития оказалась верной, а не была плодом воспаленных фантазий…

Текст: meta.ua/sport