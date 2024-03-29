Источник: Челси снимет Тодда Боэли с должности председателя правления клуба

Лондонский «Челси» сменит председателя правления в 2027 году, сообщает британское издание Daily Mail. Сейчас эту должность занимает бизнесмен Тодд Боэли.

По информации источника, когда американские инвесторы приобрели «Челси», они договорились о возможности передачи должности председателя правления клуба между собой каждые 5 лет.

Роль председателя правления после завершения сезона 2026/27 могут взять на себя Бехдад Эгбали или Фелисиано, либо они могут определить третье лицо, которое возьмет бразды правления. Решение о том, кто займет эту должность, еще не принято.

В этом сезоне АПЛ «Челси» набрал 39 очков в 27 матчах, что позволяет команде занимать лишь 11-е место в турнирной таблице.