Романо рассекретил клаусулу Довбика. За сколько Жирона продаст лидера?

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в следующее трансферное окно.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в контракте Довбика с «Жироной» прописана клаусула в размере 40 миллионов евро, которая будет уже действовать в летнее трансферное окно. Романо отмечает, что «Жирона» не собирается торговаться и не продаст украинца за меньшую сумму.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей в Ла Лиге, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в трансфере Довбика заинтересованы «Наполи», «Ювентус», «Милан» и клубы АПЛ.

🚨🇺🇦 Understand Girona striker Artem Dovbyk has release clause into his current contract and it’s worth €40m.



Any club keen on signing Dovbyk has to pay €40m as Girona are NOT intentioned to negotiate on the price.



❗️ The clause is already valid for this summer. pic.twitter.com/3qI00v450g