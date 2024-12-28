Звезда УПЛ намекнул на трансфер. Клуб не из топового чемпионата

В четверг, 26 декабря 2024 года, появилась информация о возможном переходе украинского правого вингера донецкого «Шахтера» Александра Зубкова в турецкий «Трабзонспор».

Пока никто из официальных лиц не комментирует слухи в прессе, но сам 28-летний футболист решил немного подогреть ситуацию, оставив лайк под одной из последних публикаций «Трабзонспора» в Instagram.

В сезоне 2024/25 Александр Зубков провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.