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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 14:47 |
873
1

Звезда УПЛ намекнул на трансфер. Клуб не из топового чемпионата

Александр Зубков подогревает слухи о переходе в «Трабзонспор»

28 декабря 2024, 14:47 |
873
1
Звезда УПЛ намекнул на трансфер. Клуб не из топового чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

В четверг, 26 декабря 2024 года, появилась информация о возможном переходе украинского правого вингера донецкого «Шахтера» Александра Зубкова в турецкий «Трабзонспор».

Пока никто из официальных лиц не комментирует слухи в прессе, но сам 28-летний футболист решил немного подогреть ситуацию, оставив лайк под одной из последних публикаций «Трабзонспора» в Instagram.

В сезоне 2024/25 Александр Зубков провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Александр Зубков трансферы УПЛ социальные сети
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Gargantua81
это говорит о том, что он сам и является инициатором трансфера.
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