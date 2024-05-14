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WTA
14 мая 2024, 02:05 | Обновлено 14 мая 2024, 02:11
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0

Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме

Элина Свитолина проиграла Арине Соболенко, Ига Свентек одолела Анжелик Кербер

14 мая 2024, 02:05 | Обновлено 14 мая 2024, 02:11
107
0
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

13 мая состоялись матчи 1/8 финала на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в борьбе проиграла Арине Соболенко. «Нейтралка» в четвертьфинале поборется с Аленой Остапенко.

Первая ракетка мира Ига Свентек разобралась с Анжелик Кербер. Далее полячка сыграет против Мэдисон Киз.

Коко Гофф выбила Паулу Бадосу. В четвертьфинале американка встретится с Чжэн Циньвень. Китаянка в 4-м раунде одолела Наоми Осаку.

Даниэль Коллинс выиграла у Ирины-Камелии Бегу и далее выйдет на корт против Виктории Азаренко.

WTA 1000 Рим. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Анжелик Кербер [PR] – 7:5, 6:3
Мэдисон Киз [18] – Сорана Кырстя [28] – 6:2, 6:1

Коко Гофф [3] – Паула Бадоса [PR] – 5:7, 6:4, 6:1
Наоми Осака [PR] – Чжэн Циньвень [7] – 2:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [5] – Виктория Азаренко [24] – 4:6, 1:6
Даниэль Коллинс [13] – Ирина Бегу – 6:0, 6:3

Ребекка Шрамкова – Алена Остапенко [9] – 6:4, 4:6, 6:7 (3:7)
Элина Свитолина [16] – Арина Соболенко [2] – 6:4, 1:6, 6:7 (7:9)

WTA 1000 Рим. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Мэдисон Киз [18]
Коко Гофф [3] – Чжэн Циньвень [7]

Нижняя часть сетки

Виктория Азаренко [24] – Даниэль Коллинс [13]
Алена Остапенко [9] – Арина Соболенко [2]

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Ига Свёнтек Анжелик Кербер Мэдисон Киз Сорана Кырстя Коко Гофф Паула Бадоса Наоми Осака Чжэн Циньвень Мария Саккари Виктория Азаренко Даниэль Коллинс Ирина-Камелия Бегу Ребекка Шрамкова Алена Остапенко Элина Свитолина Арина Соболенко WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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