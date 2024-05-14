Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Винисиус Жуниор обошел Джуда Беллингема, Лео сохранил 16-ю позицию
Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.
Теперь у аналитиков появился новый фаворит на завоевание главной индивидуальной награды – Винисиус Жуниор («Реал»).
Он сместил на второе место своего партнера – Джуда Беллингема.
На третью строчку опустился Килиан Мбаппе, который недавно анонсировал свой уход из «ПСЖ».
В топ-5 также произошли изменения. Четвертым идет Фил Фоден («Манчестер Сити»), пятым – Флориан Вирц («Байер»).
Гарри Кейн («Бавария») теперь занимает 6-ю позицию. Дальше Тони Кроос («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Родри («Манчестер Сити») и Букайо Сака («Арсенал»).
Главным прорывом за последние 2 недели стал защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс. У немца – 13-е место.
Лионель Месси из «Интер Майами» сохранил 16-ю строчку. Криштиану Роналду все еще не в топ-20.
Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024:
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ)
- Фил Фоден (Манчестер Сити)
- Флориан Вирц (Байер)
- Гарри Кейн (Бавария)
- Тони Кроос (Реал)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Родри (Манчестер Сити)
- Букайо Сака (Арсенал)
- Родриго (Реал)
- Антонио Рюдигер (Реал)
- Матс Хуммельс (Боруссия Д)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
- Лионель Месси (Интер Майами)
- Бернарду Силва (Манчестер Сити)
- Антуан Гризманн (Атлетико
- Мохамед Салах (Ливерпуль)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
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