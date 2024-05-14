Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?

Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

Теперь у аналитиков появился новый фаворит на завоевание главной индивидуальной награды – Винисиус Жуниор («Реал»).

Он сместил на второе место своего партнера – Джуда Беллингема.

На третью строчку опустился Килиан Мбаппе, который недавно анонсировал свой уход из «ПСЖ».

В топ-5 также произошли изменения. Четвертым идет Фил Фоден («Манчестер Сити»), пятым – Флориан Вирц («Байер»).

Гарри Кейн («Бавария») теперь занимает 6-ю позицию. Дальше Тони Кроос («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Родри («Манчестер Сити») и Букайо Сака («Арсенал»).

Главным прорывом за последние 2 недели стал защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс. У немца – 13-е место.

Лионель Месси из «Интер Майами» сохранил 16-ю строчку. Криштиану Роналду все еще не в топ-20.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024: