Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Другие новости
14 мая 2024, 06:35 |
2750
0

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?

Винисиус Жуниор обошел Джуда Беллингема, Лео сохранил 16-ю позицию

14 мая 2024, 06:35 |
2750
0
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Ballon d'Or

Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

Теперь у аналитиков появился новый фаворит на завоевание главной индивидуальной награды – Винисиус Жуниор («Реал»).

Он сместил на второе место своего партнера – Джуда Беллингема.

На третью строчку опустился Килиан Мбаппе, который недавно анонсировал свой уход из «ПСЖ».

В топ-5 также произошли изменения. Четвертым идет Фил Фоден («Манчестер Сити»), пятым – Флориан Вирц («Байер»).

Гарри Кейн («Бавария») теперь занимает 6-ю позицию. Дальше Тони Кроос («Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Родри («Манчестер Сити») и Букайо Сака («Арсенал»).

Главным прорывом за последние 2 недели стал защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс. У немца – 13-е место.

Лионель Месси из «Интер Майами» сохранил 16-ю строчку. Криштиану Роналду все еще не в топ-20.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024:

  1. Винисиус Жуниор (Реал)
  2. Джуд Беллингем (Реал)
  3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  4. Фил Фоден (Манчестер Сити)
  5. Флориан Вирц (Байер)
  6. Гарри Кейн (Бавария)
  7. Тони Кроос (Реал)
  8. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  9. Родри (Манчестер Сити)
  10. Букайо Сака (Арсенал)
  11. Родриго (Реал)
  12. Антонио Рюдигер (Реал)
  13. Матс Хуммельс (Боруссия Д)
  14. Деклан Райс (Арсенал)
  15. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
  16. Лионель Месси (Интер Майами)
  17. Бернарду Силва (Манчестер Сити)
  18. Антуан Гризманн (Атлетико
  19. Мохамед Салах (Ливерпуль)
  20. Лаутаро Мартинес (Интер)
По теме:
Как выглядит таблица Ла Лиги после ничьей Жироны и победы Барселоны?
Кулаки возымели действие? Мбаппе вспомнил о президенте ПСЖ
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Золотой мяч статистические расклады Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Флориан Вирц Фил Фоден Гарри Кейн Тони Кроос Эрлинг Холанд Родри Букайо Сака Антонио Рюдигер Родриго Гоес Матс Хуммельс Деклан Райс Кевин де Брюйне Лионель Месси Бернарду Силва Антуан Гризманн Мохамед Салах Лаутаро Мартинес
Даниил Агарков Источник: Goal.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Футбол | 13 мая 2024, 07:55 4
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко

Виктор Цыганков может перейти в «Баварию»

ВЕРНИДУБ: «Возможно, Кривбассу понадобятся заграничные сборы»
Футбол | 13 мая 2024, 23:38 2
ВЕРНИДУБ: «Возможно, Кривбассу понадобятся заграничные сборы»
ВЕРНИДУБ: «Возможно, Кривбассу понадобятся заграничные сборы»

Главный тренер «Кривбасса» ответил на вопросы после матча с «Полесьем»

Реал Мадрид – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 14.05.2024, 07:09
Реал Мадрид – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ВИДЕО. Команды Усика и Фьюри устроили стычку. Отец Тайсона травмировался
Бокс | 13.05.2024, 16:33
ВИДЕО. Команды Усика и Фьюри устроили стычку. Отец Тайсона травмировался
ВИДЕО. Команды Усика и Фьюри устроили стычку. Отец Тайсона травмировался
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 3
Бокс
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
12.05.2024, 16:59 3
Бокс
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52
Бокс
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
13.05.2024, 06:22 3
Футбол
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
Спустя 59 лет. Итальянский клуб квалифицировался в Лигу чемпионов 2024/25
13.05.2024, 00:15 8
Футбол
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 36
Футбол
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
12.05.2024, 11:25
Бокс
Матч Кривбасс – Полесье перенесен. Стала известна дата доигрывания поединка
Матч Кривбасс – Полесье перенесен. Стала известна дата доигрывания поединка
12.05.2024, 21:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем