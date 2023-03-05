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Англия
05 марта 2023, 18:28 | Обновлено 05 марта 2023, 18:52
473
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Стартовые составы команд на топ-матч дня

Центральный матч 26-го тура АПЛ состоится 5 марта в 18:30

05 марта 2023, 18:28 | Обновлено 05 марта 2023, 18:52
473
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Стартовые составы команд на топ-матч дня
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 марта, проходит центральный матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором играют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Стартовые составы команд на топ-матч дня

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Источник Sport.ua
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