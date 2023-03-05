В воскресенье, 5 марта, проходит центральный матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором играют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

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Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Стартовые составы команд на топ-матч дня