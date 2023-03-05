Англия05 марта 2023, 18:28 | Обновлено 05 марта 2023, 18:52
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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Стартовые составы команд на топ-матч дня
Центральный матч 26-го тура АПЛ состоится 5 марта в 18:30
05 марта 2023, 18:28 | Обновлено 05 марта 2023, 18:52
473
0
В воскресенье, 5 марта, проходит центральный матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором играют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 18:30 по киевскому времени.
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Стартовые составы команд на топ-матч дня
🔴 #LIVMUN TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023
Our line-up to take on Manchester United today 👊
📣 BRING ON UNITED! 📣#MUFC || #LIVMUN— Manchester United (@ManUtd) March 5, 2023
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