Валидольный теннис, спектакль в Лиге наций, бенефис Холанда, камбек Джонса
Главные новости за 17 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 ноября.
1A. День Лиги наций. Турнирные таблицы: шоу Италии и Франции, Бельгия в тумане
Англия вернулась в топ-дивизион, Холанд сделал хет-трик для Норвегии
1B. Реванш на стандартах. Франция вырвала первую строчку группы A2 у Италии
Команда Дешама сполна отыгралась за домашние 1:3 в первом туре
1C. В полном тумане. Израиль сенсационно переиграл Бельгию в Лиге наций
Бельгия сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, Израиль выбыл в Лигу B
2A. Они возвращаются. Англия разгромила Ирландию и повысилась в Лигу наций A
Уверенная победа над Финляндией не дала шанса Греции занять первое место
2B. Хет-трик Холанда. Норвегия уничтожила Казахстан и эпически обогнала Австрию
Сборная Австрии сыграла вничью со Словенией
3A. ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тирану, где сыграет против Албании
Решающий матч Лиги наций состоится 19 ноября в 21:45
4A. Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари
Андерсон Джордан может перейти в киевский клуб
4B. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»
Федецкий – о друге и партнере Романе Зозуле в его 35-летие
5A. Стало известно, когда Малиновский вернется на поле после тяжелой травмы
Руслан может сыграть уже в начале следующего года
5B. Гранды УПЛ и заграничные клубы. Названы претенденты на таланта Ворсклы
Илья Крупский может покинуть «Ворсклу» и продолжить карьеру в «Динамо», «Шахтере» или MLS
6A. Галичанка снова разгромила Карабах и вышла в 1/8 финала Европейского кубка
Львовская команда выиграла второй матч в Азербайджане со счетом 34:19
6B. Так близко от триумфа. Дмитренко остановилась 4-й на турнире в Идре
Открытый чемпионат Швеции завершился женским спринтом
6C. Снова на те же грабли. Пидручный занял 25-е место на турнире в Шушене
Украинский биатлонист продемонстрировал прекрасную стрельбу
7A. Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус
В матче лидеров сборных победу в двух сетах одержала Синья, судьба сине-желтых на волоске
7B. Украина – Австрия – 2:2. Все решится в паре. Завацкая спасла сине-желтых
Катарина переиграла Юлию Грабер в двух сетах и перевела противостояние в 5-й матч
7C. Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу
Надежда и Катарина принесли общую победу, одолев Краус и Пашек
7D. Интриги не было. Синнер и Фритц определили чемпиона Итогового турнира АТР
Янник в двух сетах уверенно переиграл Тейлора в финале ATP Finals в Турине
7E. Синнер побеждает всех, провальное выступление «нейтралов»
Обзор событий на Итоговом турнире в Турине
8A. ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»
Легендарный боксер прокомментировал свой бой с Джейком
9A. Джонс уничтожил Миочича в главном поединке UFC 309
Турнир по смешанным единоборствам состоялся в ночь с 16 на 17 ноября
9B. UFC 309: сенсации не случилось. Оливейра победил Чендлера в реванше
Турнир по смешанным единоборствам состоялся в ночь с 16 на 17 ноября
9C. Оливейра размял Чендлера. Победа на классе
Чарльз чуть не провалился, но это в стиле бразильца
9D. Джонс разбил Миочича. Это было крайне мастерски
Дальше – Аспинолл?
10A. Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?
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