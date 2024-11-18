Валидольный теннис, спектакль в Лиге наций, бенефис Холанда, камбек Джонса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 ноября.

1A. День Лиги наций. Турнирные таблицы: шоу Италии и Франции, Бельгия в тумане

Англия вернулась в топ-дивизион, Холанд сделал хет-трик для Норвегии

1B. Реванш на стандартах. Франция вырвала первую строчку группы A2 у Италии

Команда Дешама сполна отыгралась за домашние 1:3 в первом туре

1C. В полном тумане. Израиль сенсационно переиграл Бельгию в Лиге наций

Бельгия сыграет плей-офф за право остаться в Лиге A, Израиль выбыл в Лигу B

2A. Они возвращаются. Англия разгромила Ирландию и повысилась в Лигу наций A

Уверенная победа над Финляндией не дала шанса Греции занять первое место

2B. Хет-трик Холанда. Норвегия уничтожила Казахстан и эпически обогнала Австрию

Сборная Австрии сыграла вничью со Словенией

3A. ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Тирану, где сыграет против Албании

Решающий матч Лиги наций состоится 19 ноября в 21:45

4A. Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари

Андерсон Джордан может перейти в киевский клуб

4B. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»

Федецкий – о друге и партнере Романе Зозуле в его 35-летие

5A. Стало известно, когда Малиновский вернется на поле после тяжелой травмы

Руслан может сыграть уже в начале следующего года

5B. Гранды УПЛ и заграничные клубы. Названы претенденты на таланта Ворсклы

Илья Крупский может покинуть «Ворсклу» и продолжить карьеру в «Динамо», «Шахтере» или MLS

6A. Галичанка снова разгромила Карабах и вышла в 1/8 финала Европейского кубка

Львовская команда выиграла второй матч в Азербайджане со счетом 34:19

6B. Так близко от триумфа. Дмитренко остановилась 4-й на турнире в Идре

Открытый чемпионат Швеции завершился женским спринтом

6C. Снова на те же грабли. Пидручный занял 25-е место на турнире в Шушене

Украинский биатлонист продемонстрировал прекрасную стрельбу

7A. Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус

В матче лидеров сборных победу в двух сетах одержала Синья, судьба сине-желтых на волоске

7B. Украина – Австрия – 2:2. Все решится в паре. Завацкая спасла сине-желтых

Катарина переиграла Юлию Грабер в двух сетах и перевела противостояние в 5-й матч

7C. Украина – Австрия – 3:2. Избежали фиаско. Киченок и Завацкая вырвали победу

Надежда и Катарина принесли общую победу, одолев Краус и Пашек

7D. Интриги не было. Синнер и Фритц определили чемпиона Итогового турнира АТР

Янник в двух сетах уверенно переиграл Тейлора в финале ATP Finals в Турине

7E. Синнер побеждает всех, провальное выступление «нейтралов»

Обзор событий на Итоговом турнире в Турине

8A. ТАЙСОН – после поражения Полу: «Я едва не умер. Это был последний раз»

Легендарный боксер прокомментировал свой бой с Джейком

9A. Джонс уничтожил Миочича в главном поединке UFC 309

Турнир по смешанным единоборствам состоялся в ночь с 16 на 17 ноября

9B. UFC 309: сенсации не случилось. Оливейра победил Чендлера в реванше

Турнир по смешанным единоборствам состоялся в ночь с 16 на 17 ноября

9C. Оливейра размял Чендлера. Победа на классе

Чарльз чуть не провалился, но это в стиле бразильца

9D. Джонс разбил Миочича. Это было крайне мастерски

Дальше – Аспинолл?

10A. Попов и еще 49 звезд будущего по версии УЕФА в 2019-м. Где они сейчас?

Давайте посмотрим, с кем руководящий орган европейского футбола угадал, а с кем – угодил в штангу

10B. Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь

Валерий Василенко – об очередном невнятном поединке Реброва и его команды