Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари

Киевское «Динамо» интересуется бразильским центральным защитником луганской «Зари» Андерсоном Джорданом, сообщает известный украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, благодаря хорошим отношениям между руководством клуба трансфер 25-летнего футболиста не должен стать проблемой.

В сезоне 2024/25 Андерсон Джордан провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Напомним, летом 2024 года «Динамо» Киев подписало из «Зари» панамского нападающего Эдуардо Герреро.