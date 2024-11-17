Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари
Андерсон Джордан может перейти в киевский клуб
Киевское «Динамо» интересуется бразильским центральным защитником луганской «Зари» Андерсоном Джорданом, сообщает известный украинский журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, благодаря хорошим отношениям между руководством клуба трансфер 25-летнего футболиста не должен стать проблемой.
В сезоне 2024/25 Андерсон Джордан провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Напомним, летом 2024 года «Динамо» Киев подписало из «Зари» панамского нападающего Эдуардо Герреро.
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