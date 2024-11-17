Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари
Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 12:13 | Обновлено 17 ноября 2024, 12:14
1884
3

Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари

Андерсон Джордан может перейти в киевский клуб

17 ноября 2024, 12:13 | Обновлено 17 ноября 2024, 12:14
1884
3
Следом за Герреро. Динамо нацелилось на еще одного легионера Зари
ФК Заря. Джордан

Киевское «Динамо» интересуется бразильским центральным защитником луганской «Зари» Андерсоном Джорданом, сообщает известный украинский журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, благодаря хорошим отношениям между руководством клуба трансфер 25-летнего футболиста не должен стать проблемой.

В сезоне 2024/25 Андерсон Джордан провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Напомним, летом 2024 года «Динамо» Киев подписало из «Зари» панамского нападающего Эдуардо Герреро.

По теме:
«Люблю этот клуб». Дьекереш – про свой возможный трансфер
Гранды УПЛ и заграничные клубы. Названы претенденты на таланта Ворсклы
Скандальная звезда Полесья перейдет в другой клуб УПЛ. Что известно?
Андерсон Джордан Заря Луганск Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас Эдуардо Герреро
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Футбол | 16 ноября 2024, 23:40 23
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН
Последний шанс для Украины. Албания и Чехия провели скучный матч в ЛН

Поединок завершился в сухую ничью – 0:0

ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко
Футбол | 17 ноября 2024, 12:28 3
ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко
ПОЛУНИН: «Последнюю атаку еще долго будут вспоминать Гуцуляк и Назаренко

Бывший игрок сборной считает ничью в Батуми закономерной

Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Футбол | 17.11.2024, 06:23
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
Итоги 5-го тура Лиги наций. Турнирные таблицы: какие шансы сборной Украины?
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
Футбол | 16.11.2024, 19:15
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
ВИДЕО. Дриблинг Мудрика и автогол. Украина забила Грузии на 7-й минуте
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»
Футбол | 17.11.2024, 09:00
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Холанду моменты создают партнеры, Зозуля же все делал сам»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
брехня
Ответить
0
Gargantua81
головой конечно играет хорошо, но в отборе слаб и тактически туповат.
как по мне надо искать что то другое.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
Грузия – Украина – 1:1. Герой Мамардашвили и неприятная ничья. Видео голов
16.11.2024, 21:31 8
Футбол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
«Ты полный придурок, дерьмо». Звездный боксер – о бое Майк Тайсон – Пол
16.11.2024, 08:57 1
Бокс
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
Ребров пояснил, почему сборная Украины упустила победу в матче с Грузией
16.11.2024, 21:59 34
Футбол
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
«Клоун. Идиот. Подонок». Звезда UFC разнес поединок Майка Тайсона
15.11.2024, 15:43 7
Бокс
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 351
Футбол
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
15.11.2024, 23:59 6
Бокс
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
Побит рекорд США. Известно, сколько миллионов принес бой Тайсон – Пол
16.11.2024, 06:19 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем