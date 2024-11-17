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Украина. Премьер лига
17 ноября 2024, 13:15 |
319
0

Гранды УПЛ и заграничные клубы. Названы претенденты на таланта Ворсклы

Илья Крупский может покинуть «Ворсклу» и продолжить карьеру в «Динамо», «Шахтере» или MLS

17 ноября 2024, 13:15 |
319
0
Гранды УПЛ и заграничные клубы. Названы претенденты на таланта Ворсклы
ФК Ворскла. Илья Крупский

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» интересуются украинским защитником полтавской «Ворсклы» Ильей Крупским, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, на 20-летнего футболиста также претендуют 2 клуба из-за океана - представители Major League Soccer (MLS).

В сезоне 2024/25 Илья Крупский провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Летом 2024 года «Ворскла» была готова продать Илью Крупского за 3 миллиона евро.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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