Гранды УПЛ и заграничные клубы. Названы претенденты на таланта Ворсклы

Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» интересуются украинским защитником полтавской «Ворсклы» Ильей Крупским, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, на 20-летнего футболиста также претендуют 2 клуба из-за океана - представители Major League Soccer (MLS).

В сезоне 2024/25 Илья Крупский провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Летом 2024 года «Ворскла» была готова продать Илью Крупского за 3 миллиона евро.