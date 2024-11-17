Украина. Премьер лига17 ноября 2024, 13:15 |
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Гранды УПЛ и заграничные клубы. Названы претенденты на таланта Ворсклы
Илья Крупский может покинуть «Ворсклу» и продолжить карьеру в «Динамо», «Шахтере» или MLS
17 ноября 2024, 13:15 |
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Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» интересуются украинским защитником полтавской «Ворсклы» Ильей Крупским, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, на 20-летнего футболиста также претендуют 2 клуба из-за океана - представители Major League Soccer (MLS).
В сезоне 2024/25 Илья Крупский провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Летом 2024 года «Ворскла» была готова продать Илью Крупского за 3 миллиона евро.
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