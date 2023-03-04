В воскресенье 5 марта в рамках очередного тура чемпионата Англии между собой сыграют исторические соперники «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Старт встречи в 18:30.

Ливерпуль

Как верно на пресс-конференции отметил наставник Юрген Клопп, в последние сезоны «Ливерпуль» регулярно обыгрывает МЮ во всех турнирах, однако в нынешнем сезоне ситуация иная. В первом круге «Манчестер Юнайтед» обыграл Красных, а в целом по сезону команда Эрика тен Хага выглядит намного солиднее. Сейчас «Ливерпуль» вряд ли рассчитывает на что-то большее, чем топ-4 АПЛ, от которой отстает на 6 пунктов.

В Лиге чемпионов Красным будет тяжело отыграться после 2:5 с «Реалом». Из Кубка Англии команда уже вылетела, рискуя завершить сезон без трофеев. При этом стоит отметить, что «Ливерпуль» наладил ситуацию в АПЛ, где выиграл три из четырех последних матчей и не пропустил ни одного гола. И это плохие новости для «Ньюкасла» и «Тоттенхэма», которые на финише рассчитывают быть в зоне Лиги чемпионов.

У Клоппа почти весь сезон были проблемы с травмированными, остаются они и сейчас, хотя и не в таком количестве. Сыграть в воскресенье не смогут Тиаго Алькантара, Луис Диас, Джо Гомес и Калвин Рэмзи.

МЮ

«Манчестер Юнайтед» с новым тренером Эриком тен Хагом провально начал нынешний чемпионат, но наставник постепенно выправляет ситуацию, а команда уже успела выиграть первый за шесть лет трофей. Манчестерцы обыграли «Ньюкасл» в битве за Кубок лиги. В чемпионате МЮ проиграл лишь раз в последних десяти встречах, поэтому многие называют команду даже претендентом на титул. Проблемой может стать напряженный календарь: с учетом двух матчей Лиги Европы против «Бетиса», МЮ в марте проведет семь матчей.

Сейчас команда отстает от «Арсенала» на 11 очков при матче в запасе. МЮ не сможет рассчитывать на Кристиана Эриксена, Энтони Марсьяля, Донни ван де Бека и Мэйсона Гринвуда.

Думается, мы можем ожидать яркого противостояния с возможным ничейным исходом по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Байчетич, Салах, Гакпо, Нуньес

МЮ: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Фернандеш, Антони, Рэшфорд, Вегхорст

5 марта, воскресенье