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Чемпионат Англии
Ливерпуль
05.03.2023 18:30 – FT 7 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
05 марта 2023, 20:27 | Обновлено 05 марта 2023, 20:55
4866
25

Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед

Невероятный результат зафиксирован в матче 26-го тура АПЛ на «Энфилде»

05 марта 2023, 20:27 | Обновлено 05 марта 2023, 20:55
4866
25
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» с невероятным счетом 7:0.

Поединок проходил на «Энфилде», домашнем для мерсисайдцев стадионе.

У хозяев поля по два гола забили Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо, еще один мяч на счету Роберто Фирмино.

Салах опередил Робби Фаулера и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ в турнире (129 мячей против 128).

«Ливерпуль» поднялся в топ-5 (42 очка), «Манчестер Юнайтед» идет на 3-й позиции (49 очков).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Премьер-лига. 26-й тур, 5 марта

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50 Нуньес, 47, 75, Салах, 66, 83, Фирмино, 88.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 78), Фабиньо (Милнер, 79), Эллиотт (Джонс, 85), Салах, Гакпо (Фирмино, 79), Нуньес (Диогу Жота, 78).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Маласиа, 77), Шоу, Каземиро (Забитцер, 77), Фред (Мактоминей, 58), Бруну Фернандеш, Вегхорст (Гарначо, 58), Рэшфорд (Эланга, 85), Антони.

Предупреждения: Фабиньо, 41, Салах, 84 – Антони, 53, Мартинес, 61, Мактоминей, 64.

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Английская Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Юрген Клопп Эрик тен Хаг Ибрагим Салах Роберто Фирмино Коди Гакпо Дарвин Нуньес
Источник Sport.ua
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Комментарии 25
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Octopus
Еще вчера выгоняли Клоппа, но если Ливерпуль выиграет в следующей игре зайдет в зону ЛЧ. Учитывая старт сезона, это успех.
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+10
easterly
Відтрахали зазнайок, провокаторів та гнилушок по самі помідори))) YNWA!
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
GloryUkraine
У Лівера сьогодні виходило все. Розтрощили манків. На полі була одна команда. 
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+6
yuriy_kent
Дуже напружений перший тайм. І дуже вдалий другий тайм для мерсисайдців.  З чим я і вітаю всіх вболівальників червоних. А португальський блазень Бруну і Люк ПетуШоу нехай істерику продовжують. Реально блазні)
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+5
liverpoolfc.at.ua
Всіх с вболівальників з перемогою. На полі була одна команда.
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+4
🔱Avtoigor🔱
Ліверпуль знову на коні 🏇! 
Вітаю Ліверпуль і всіх вболівальників  тих хто просто дивилися цей поєдинок, який вже війде в історію клубу
Казковий футбольний вечір
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
pol-55
Да ууж в другій половині 2го тайму вже стало не цікаво т.я. МЮ посипався,але ж якби на початку гри використали свою свою контру,то хто знає...а так вітаємо Лівер в 6-ці,і аж жаль стає Борнмут в наступній грі.
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+4
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Умник
Металлист 1925 быстро переоделся в красное
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+1
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Mike000000
Конечно МЮ сейчас припустится на Землю.А у Ливерпуля залетело просто всё что могло. 
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0
Алексей Петров
Пацаны из Металлиста побежали за пивом, кому теперь есть дело до их проигрыша)))
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-1
AnDiM
Поки в командах грають одноногі абєлардо такі як фред, адріано абєзяно та інший непотріб, які  навіть в рінаховській чукрі не були одними з кращих - ці команди не досягнуть нічого суттєвого.
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-2
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u6464u
алиби для 1925, мы не одни такие 
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-3
Springfield
История пишется на наших глазах. 
Первая встреча этих команд состоялась  11.10.1895 года!!! И закончилась 7:1.Самый результативный матч  -  7:4. 
Но самая крупная победа именно сегодня 7:0. В один день с Шахтёром.)
Мораль: Нельзя так относиться к своей форме и играть как Торпедо в бело-чёрном. Приметы в спорте есть и будут. 
И тем не менее. Счёт побед в другую сторону.  71 - 84  при РМ  284 - 291.
 
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-5
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Burevestnik
середняк АПЛ розгромив одного із лідерів і перемістився на 5 місце  
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-7
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