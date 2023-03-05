Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед

В матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» с невероятным счетом 7:0.

Поединок проходил на «Энфилде», домашнем для мерсисайдцев стадионе.

У хозяев поля по два гола забили Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо, еще один мяч на счету Роберто Фирмино.

Салах опередил Робби Фаулера и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ в турнире (129 мячей против 128).

«Ливерпуль» поднялся в топ-5 (42 очка), «Манчестер Юнайтед» идет на 3-й позиции (49 очков).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Премьер-лига. 26-й тур, 5 марта

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50 Нуньес, 47, 75, Салах, 66, 83, Фирмино, 88.

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 78), Фабиньо (Милнер, 79), Эллиотт (Джонс, 85), Салах, Гакпо (Фирмино, 79), Нуньес (Диогу Жота, 78).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Маласиа, 77), Шоу, Каземиро (Забитцер, 77), Фред (Мактоминей, 58), Бруну Фернандеш, Вегхорст (Гарначо, 58), Рэшфорд (Эланга, 85), Антони.

Предупреждения: Фабиньо, 41, Салах, 84 – Антони, 53, Мартинес, 61, Мактоминей, 64.