Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Невероятный результат зафиксирован в матче 26-го тура АПЛ на «Энфилде»
В матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» с невероятным счетом 7:0.
Поединок проходил на «Энфилде», домашнем для мерсисайдцев стадионе.
У хозяев поля по два гола забили Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо, еще один мяч на счету Роберто Фирмино.
Салах опередил Робби Фаулера и стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ в турнире (129 мячей против 128).
«Ливерпуль» поднялся в топ-5 (42 очка), «Манчестер Юнайтед» идет на 3-й позиции (49 очков).
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Премьер-лига. 26-й тур, 5 марта
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 7:0
Голы: Гакпо, 43, 50 Нуньес, 47, 75, Салах, 66, 83, Фирмино, 88.
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 78), Фабиньо (Милнер, 79), Эллиотт (Джонс, 85), Салах, Гакпо (Фирмино, 79), Нуньес (Диогу Жота, 78).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Маласиа, 77), Шоу, Каземиро (Забитцер, 77), Фред (Мактоминей, 58), Бруну Фернандеш, Вегхорст (Гарначо, 58), Рэшфорд (Эланга, 85), Антони.
Предупреждения: Фабиньо, 41, Салах, 84 – Антони, 53, Мартинес, 61, Мактоминей, 64.
Simply incredible. pic.twitter.com/teYSuCFFIX— Liverpool FC (@LFC) March 5, 2023
March 5, 2023
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Вітаю Ліверпуль і всіх вболівальників тих хто просто дивилися цей поєдинок, який вже війде в історію клубу
Казковий футбольний вечір
Первая встреча этих команд состоялась 11.10.1895 года!!! И закончилась 7:1.Самый результативный матч - 7:4.
Но самая крупная победа именно сегодня 7:0. В один день с Шахтёром.)
Мораль: Нельзя так относиться к своей форме и играть как Торпедо в бело-чёрном. Приметы в спорте есть и будут.
И тем не менее. Счёт побед в другую сторону. 71 - 84 при РМ 284 - 291.