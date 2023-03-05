В воскресенье, 5 марта, в 26-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» принял на своем поле «Манчестер Юнайтед» и добился разгромной победы со счетом 7:0.

По дублю в составе мерсисайдцев оформили Гакпо, Салах и Дарвин Нуньес, еще один гол забил Фирмино.

Чемпионат Англии. 26-й тур

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50 Нуньес, 47, 75, Салах, 66, 83, Фирмино, 88.

Видеообзор матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»