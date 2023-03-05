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  4. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 7:0. Где МЮ, где? Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ливерпуль
05.03.2023 18:30 – FT 7 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
05 марта 2023, 20:58 | Обновлено 05 марта 2023, 21:10
2449
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 7:0. Где МЮ, где? Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ

05 марта 2023, 20:58 | Обновлено 05 марта 2023, 21:10
2449
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 7:0. Где МЮ, где? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 5 марта, в 26-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» принял на своем поле «Манчестер Юнайтед» и добился разгромной победы со счетом 7:0.

По дублю в составе мерсисайдцев оформили Гакпо, Салах и Дарвин Нуньес, еще один гол забил Фирмино.

Чемпионат Англии. 26-й тур

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50 Нуньес, 47, 75, Салах, 66, 83, Фирмино, 88.

Видеообзор матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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