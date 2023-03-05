05.03.2023 18:30 – FT 7 : 0
Англия05 марта 2023, 20:58 | Обновлено 05 марта 2023, 21:10
2449
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 7:0. Где МЮ, где? Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор поединка УПЛ
05 марта 2023, 20:58 | Обновлено 05 марта 2023, 21:10
2449
0
В воскресенье, 5 марта, в 26-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» принял на своем поле «Манчестер Юнайтед» и добился разгромной победы со счетом 7:0.
По дублю в составе мерсисайдцев оформили Гакпо, Салах и Дарвин Нуньес, еще один гол забил Фирмино.
Чемпионат Англии. 26-й тур
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 7:0
Голы: Гакпо, 43, 50 Нуньес, 47, 75, Салах, 66, 83, Фирмино, 88.
Видеообзор матча «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 марта 2023, 04:30 10
Варвара Грачева обыграла американку украинского происхождения
Футбол | 05 марта 2023, 21:10 0
Ранее клубный рекорд по количеству мячей в АПЛ принадлежал Робби Фаулеру
Футбол | 05.03.2023, 12:00
Теннис | 05.03.2023, 00:06
Футбол | 05.03.2023, 16:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.03.2023, 14:36
05.03.2023, 15:51 49
Футбол
04.03.2023, 08:14 2
05.03.2023, 10:03 12
05.03.2023, 10:24 9
Теннис
03.03.2023, 18:24 1