Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в матче 26-го тура АПЛ.

«Нам нужны хорошие результаты и яркие выступления. Сегодня мы получили и то, и другое. Начало игры было супер, мы доминировали. Я помню много ситуаций, когда мы ждали подходящего момента.

Второй тайм начался так, как должен был. Мы забили два замечательных гола и с того момента мы просто летали по поля. Важно, чтобы все знали: мы здесь. Мы все еще живы!»

ВИДЕО. Это топовый матч! Реакция Клоппа на разгром МЮ со счетом 7:0