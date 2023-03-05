ВИДЕО. Это топовый матч! Реакция Клоппа на разгром МЮ со счетом 7:0
Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгромную победу в матче АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в матче 26-го тура АПЛ.
«Нам нужны хорошие результаты и яркие выступления. Сегодня мы получили и то, и другое. Начало игры было супер, мы доминировали. Я помню много ситуаций, когда мы ждали подходящего момента.
Второй тайм начался так, как должен был. Мы забили два замечательных гола и с того момента мы просто летали по поля. Важно, чтобы все знали: мы здесь. Мы все еще живы!»
ВИДЕО. Это топовый матч! Реакция Клоппа на разгром МЮ со счетом 7:0
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