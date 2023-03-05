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Англия
05 марта 2023, 23:17 | Обновлено 05 марта 2023, 23:34
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ВИДЕО. Это топовый матч! Реакция Клоппа на разгром МЮ со счетом 7:0

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал разгромную победу в матче АПЛ

05 марта 2023, 23:17 | Обновлено 05 марта 2023, 23:34
800
0
ВИДЕО. Это топовый матч! Реакция Клоппа на разгром МЮ со счетом 7:0
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в матче 26-го тура АПЛ.

«Нам нужны хорошие результаты и яркие выступления. Сегодня мы получили и то, и другое. Начало игры было супер, мы доминировали. Я помню много ситуаций, когда мы ждали подходящего момента.

Второй тайм начался так, как должен был. Мы забили два замечательных гола и с того момента мы просто летали по поля. Важно, чтобы все знали: мы здесь. Мы все еще живы!»

ВИДЕО. Это топовый матч! Реакция Клоппа на разгром МЮ со счетом 7:0

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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