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Англия
05 марта 2023, 08:15 | Обновлено 05 марта 2023, 09:28
221
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч исторических соперников в АПЛ

05 марта 2023, 08:15 | Обновлено 05 марта 2023, 09:28
221
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sky Sports

В воскресенье 5 марта состоится матч чемпионата Англии между историческими соперниками. В поединке сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Встреча начнется в 18:30.

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

В Украине матч будет транслировать Сетанта Спортс.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

📺 Відеотрансляція

Как верно на пресс-конференции отметил наставник Юрген Клопп, в последние сезоны «Ливерпуль» регулярно обыгрывает МЮ во всех турнирах, однако в нынешнем сезоне ситуация иная. В первом круге «Манчестер Юнайтед» обыграл Красных, а в целом по сезону команда Эрика тен Хага выглядит намного солиднее. Сейчас «Ливерпуль» вряд ли рассчитывает на что-то большее, чем топ-4 АПЛ, от которой отстает на 6 пунктов.

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Источник Sport.ua
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