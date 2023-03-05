Забил 129 мячей. Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля за историю АПЛ

Египетский форвард Мохамед Салах установил рекорд «Ливерпуля» по количеству забитых голов в АПЛ.

«Ливерпуль» выиграл матч 26-го тура против «Манчестер Юнайтед» (7:0). Салах отметился дублем, и теперь в его активе 129 голов за «красных» в АПЛ.

Ранее клубный рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ принадлежал Робби Фаулеру (128 голов).

Мохамед Салах также догнал Алана Ширера по количеству голов, забитых в ворота «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (по 10 мячей).