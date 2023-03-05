Забил 129 мячей. Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля за историю АПЛ
Ранее клубный рекорд по количеству мячей в АПЛ принадлежал Робби Фаулеру
Египетский форвард Мохамед Салах установил рекорд «Ливерпуля» по количеству забитых голов в АПЛ.
«Ливерпуль» выиграл матч 26-го тура против «Манчестер Юнайтед» (7:0). Салах отметился дублем, и теперь в его активе 129 голов за «красных» в АПЛ.
Ранее клубный рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ принадлежал Робби Фаулеру (128 голов).
Мохамед Салах также догнал Алана Ширера по количеству голов, забитых в ворота «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (по 10 мячей).
⚽️ Most PL goals for Liverpool— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 5, 2023
128 Robbie Fowler, MOHAMED SALAH
120 Steven Gerrard
118 Michael Owen pic.twitter.com/LeBDaBqsLV
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