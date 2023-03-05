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  4. Забил 129 мячей. Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля за историю АПЛ
Англия
05 марта 2023, 21:10 | Обновлено 05 марта 2023, 21:18
1816
0

Забил 129 мячей. Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля за историю АПЛ

Ранее клубный рекорд по количеству мячей в АПЛ принадлежал Робби Фаулеру

05 марта 2023, 21:10 | Обновлено 05 марта 2023, 21:18
1816
0
Забил 129 мячей. Салах стал лучшим бомбардиром Ливерпуля за историю АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский форвард Мохамед Салах установил рекорд «Ливерпуля» по количеству забитых голов в АПЛ.

«Ливерпуль» выиграл матч 26-го тура против «Манчестер Юнайтед» (7:0). Салах отметился дублем, и теперь в его активе 129 голов за «красных» в АПЛ.

Ранее клубный рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ принадлежал Робби Фаулеру (128 голов).

Мохамед Салах также догнал Алана Ширера по количеству голов, забитых в ворота «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (по 10 мячей).

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Ибрагим Салах Робби Фаулер лучший бомбардир бомбардиры Алан Ширер
Источник Sport.ua
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