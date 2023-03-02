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  4. 19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 11:25 |
2654
0

19-летний новичок Динамо может сменить гражданство

Решат Рамадани может выступать за сборную Албании

02 марта 2023, 11:25 |
2654
0
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
ФК Динамо Киев. Решат Рамадани

19-летний македонский полузащитник киевского «Динамо» Решат Рамадани может сменить гражданство.

Вчера, 1 марта, стало известно о его трансфере в киевский клуб. Football Makedonia сообщает, что Футбольная ассоциация Албании контактирует с Рамадани для того, чтоб предложить ему выступать за их национальную команду.

Рамадани – этнический албанец, однако родился в Северной Македонии.

На текущий момент 19-летний Рамадани провел три поединка за сборную Северной Македонии U-21.

Решат выступает на позиции опорного полузащитника. В сезоне 2022/23 он провел 15 матчей за «Шкендию», откуда и перешел в «Динамо».

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Решат Рамадани Динамо Киев сборная Северной Македонии по футболу сборная Албании по футболу смена гражданства
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