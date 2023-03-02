19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
Решат Рамадани может выступать за сборную Албании
19-летний македонский полузащитник киевского «Динамо» Решат Рамадани может сменить гражданство.
Вчера, 1 марта, стало известно о его трансфере в киевский клуб. Football Makedonia сообщает, что Футбольная ассоциация Албании контактирует с Рамадани для того, чтоб предложить ему выступать за их национальную команду.
Рамадани – этнический албанец, однако родился в Северной Македонии.
На текущий момент 19-летний Рамадани провел три поединка за сборную Северной Македонии U-21.
Решат выступает на позиции опорного полузащитника. В сезоне 2022/23 он провел 15 матчей за «Шкендию», откуда и перешел в «Динамо».
A few rumours in recent months that Reshat Ramadani could be switching his sporting passport to Albania.— Football Macedonia (@MacedonianFoot_) March 1, 2023
Albanian FA currently in contact with a lot of Macedonian born ethnic Albanian players. https://t.co/MlnCDnesJ8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Харьковский клуб внес в заявку Самуэля и Пати Алондо Малумандсоко
Украинец помог своей команде разгромить «Эвертон»