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  4. Игорь Суркис признался, что для него является более важным, чем деньги
Украина. Премьер лига
24 февраля 2025, 19:50 |
882
3

Игорь Суркис признался, что для него является более важным, чем деньги

Президент «Динамо» высказался о своей любви к клубу

24 февраля 2025, 19:50 |
882
3
Игорь Суркис признался, что для него является более важным, чем деньги
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис высказался о киевском клубе.

«Деньги это не главное для меня. У меня «Динамо» в сердце, я люблю эту команду и буду любить до последних дней. Деньги – не самое главное, что есть в этой жизни. Сейчас главное – чтобы завершилась война. Мы играем в футбол благодаря тому, что такое решение принял президент, и благодаря нашим ребятам, которые воюют на фронте. Наш с братом фонд помогает чем, может. Когда война завершится, мы дальше будем развивать наш футбол. То, что сейчас, во время военного положения, футбол процветает – нонсенс. Я очень благодарен всем президентам клубов, которые поддерживают развитие футбола, никто не оставил это дело.

Мы еще поднимемся в рейтинге. Я не хочу приглашать в «Динамо» футболистов, которые перекроют путь нашей молодежи. Результат игры Юношеской Лиги УЕФА с «Аталантой» – это несчастный случай. Мы должны были проходить эту команду. На протяжении 80-ти минут мы были лучше. Не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть, но в нашей юношеской команде много ребят, которые могут через год, а возможно и раньше, играть в основном составе «Динамо». Поэтому приглашать легионеров для количества нам не нужно. Мы должны развивать наш украинский футбол, чтобы ребята играли и за сборную в разных возрастных категориях. Я понимаю, что предложение по Бражко показывает, что наши игроки будут востребованы на западном рынке», – сказал Суркис.

Ранее президент «Динамо» объяснил, почему не отпустил Владимира Бражко в АПЛ.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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u6464u
Здоров'я Ігорю Михайловичу , Фанат з великої літери.
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+1
Fuz1982z
пездун як зеля
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-6
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