В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.

На 88-й минуте матча полузащитник хозяев Брайан Кристанте сделал счет еще более разгромным. 4:0 на табло Стадио Олимпико.

❗️ ВИДЕО. Катастрофа для Монцы. Кристанте забил 4-й гол Ромы