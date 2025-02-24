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Италия
24 февраля 2025, 23:38 | Обновлено 25 февраля 2025, 01:17
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ВИДЕО. Катастрофа для Монцы. Кристанте забил 4-й гол Ромы

Команда Клаудио Раньери попросту куражится на поле Стадио Олимпико

24 февраля 2025, 23:38 | Обновлено 25 февраля 2025, 01:17
40
0
ВИДЕО. Катастрофа для Монцы. Кристанте забил 4-й гол Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».

Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.

На 88-й минуте матча полузащитник хозяев Брайан Кристанте сделал счет еще более разгромным. 4:0 на табло Стадио Олимпико.

❗️ ВИДЕО. Катастрофа для Монцы. Кристанте забил 4-й гол Ромы

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Рома Рим Серия A Монца чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Бриан Кристанте
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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