Италия24 февраля 2025, 23:38 | Обновлено 25 февраля 2025, 01:17
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ВИДЕО. Катастрофа для Монцы. Кристанте забил 4-й гол Ромы
Команда Клаудио Раньери попросту куражится на поле Стадио Олимпико
24 февраля 2025, 23:38 | Обновлено 25 февраля 2025, 01:17
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В понедельник, 24 февраля, проходит матч 26-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Монцой».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку своей команды из-за травмы.
На 88-й минуте матча полузащитник хозяев Брайан Кристанте сделал счет еще более разгромным. 4:0 на табло Стадио Олимпико.
❗️ ВИДЕО. Катастрофа для Монцы. Кристанте забил 4-й гол Ромы
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